Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Đấu với Nga ở Kharkov, một lữ đoàn Ukraine đã mất gần như toàn bộ một đại đội

Sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine Thời sự thế giới Vũ khí quân sự

Chiến trường Kharkov đang vô cùng khốc liệt, các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine đã gây ra thiệt hại lớn về người.

Binh lính Ukraine bị thương. Ảnh AP

Binh lính Ukraine bị thương. Ảnh AP

Một lữ đoàn thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Kharkov, vừa được tăng cường thêm binh lính bị thương, đã mất gần như toàn bộ đại đội, lực lượng an ninh Nga thông báo với RIA Novosti.

"Phân tích cáo phó của các lực lượng địch bị tiêu diệt cho thấy Đại đội 5 thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 127 (Lực lượng Vũ trang Ukraine) gần như bị tiêu diệt hoàn toàn tại khu vực Izbitskoye", nguồn tin của hãng tin cho biết.

Các đơn vị "Bắc" và "Tây" đang hoạt động tại khu vực Kharkov. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, phía Ukraine đã mất hơn 380 phiến quân, 4 xe bọc thép, 45 xe quân sự, 2 hệ thống tác chiến điện tử và 3 khẩu pháo dã chiến trong khu vực trách nhiệm của chúng.

Nỗi ám ảnh khi Ukraine tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga
Nỗi ám ảnh khi Ukraine tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cuối tuần qua bên trong lãnh thổ Nga đã khiến ít nhất bốn người thiệt mạng. Tổng thống...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV ( Theo RN) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/05/2026 14:01 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN