Binh lính Ukraine bị thương. Ảnh AP

Một lữ đoàn thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Kharkov, vừa được tăng cường thêm binh lính bị thương, đã mất gần như toàn bộ đại đội, lực lượng an ninh Nga thông báo với RIA Novosti.

"Phân tích cáo phó của các lực lượng địch bị tiêu diệt cho thấy Đại đội 5 thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 127 (Lực lượng Vũ trang Ukraine) gần như bị tiêu diệt hoàn toàn tại khu vực Izbitskoye", nguồn tin của hãng tin cho biết.

Các đơn vị "Bắc" và "Tây" đang hoạt động tại khu vực Kharkov. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, phía Ukraine đã mất hơn 380 phiến quân, 4 xe bọc thép, 45 xe quân sự, 2 hệ thống tác chiến điện tử và 3 khẩu pháo dã chiến trong khu vực trách nhiệm của chúng.