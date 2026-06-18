Tiết lộ mới nhất của Thụy Sĩ về cuộc đàm phán Mỹ - Iran dự kiến diễn ra ngày 19/6

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nêu rõ: "Theo kế hoạch hiện nay, Mỹ và Iran, cùng các nước trung gian gồm Pakistan và Qatar, cũng như các bên liên quan khác, sẽ gặp nhau vào ngày mai (19/6) tại Buergenstock để tiến hành các cuộc đàm phán ban đầu về việc triển khai thỏa thuận".

Bộ này cho biết, hiện chưa có thêm thông tin về lịch trình cũng như các chi tiết cụ thể của cuộc gặp.

Khu nghỉ dưỡng trên núi Buergenstock ở Thụy Sĩ. Ảnh: Burgenstock Collection

Trước đó, đã xuất hiện những thông tin trái chiều liên quan đến việc ký kết thỏa thuận Mỹ - Iran khi Pakistan cho biết, một lễ ký chính thức sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6, trong khi phía Iran khẳng định văn kiện đã hoàn tất bằng hình thức ký điện tử và sẽ không có bất kỳ nghi thức ký kết nào diễn ra.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 18/6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết lãnh đạo Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận có tên là Bản ghi nhớ Islamabad và văn kiện này có hiệu lực ngay lập tức. Ông Sharif cho biết Pakistan và Qatar, hai nước đóng vai trò trung gian trong tiến trình đàm phán, vẫn sẽ tổ chức một lễ ký chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 nhằm đánh dấu sự kiện này và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật.

Tuyên bố của ông Sharif được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã ký bản cứng của bản ghi nhớ Mỹ - Iran trong bữa tối tại Cung điện Versailles ở Pháp, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7. Tuy nhiên, phía Iran lại đưa ra thông tin khác về quy trình ký kết. Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định bản ghi nhớ đã chính thức hoàn tất sau khi được hai bên ký điện tử.

Văn kiện đã có chữ ký của Tổng thống hai nước và việc thực thi thỏa thuận có thể chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, ông Baghaei không cho biết việc ký kết diễn ra khi nào. Lý do vì sao thỏa thuận được ký sớm hơn kế hoạch cũng không được đề cập.