Nga, Trung Quốc ráo riết tăng tốc tích lũy hàng nghìn "vũ khí ác mộng", Mỹ "ngồi trên đống lửa"

Ảnh minh họa Navalnews/Lockheed Martin

Theo phân tích mới của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), hiện Mỹ phải đối mặt với khoảng 600 tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc và từ 200-300 tên lửa của Nga. Các hệ thống được nhắc đến gồm tên lửa 3M22 Zircon, Kh-47M2 Kinzhal và Avangard của Nga.

IISS cho biết trong vòng 9 năm tới, quy mô kho vũ khí siêu vượt âm của hai đối thủ lớn của Mỹ có thể tăng mạnh. Theo dự báo của tình báo Mỹ, Trung Quốc sẽ nâng số lượng tên lửa siêu vượt âm lên khoảng 4.000 quả, trong đó có dòng DF-27, còn Nga có thể đạt khoảng 1.000 quả vào năm 2035.

Bên cạnh tên lửa siêu vượt âm, báo cáo cũng đánh giá toàn bộ các mối đe dọa từ hệ thống tên lửa của Nga và Trung Quốc, bao gồm cả tên lửa không đối không tầm xa.

Theo đó, Nga hiện được cho là sở hữu từ 300-600 tên lửa không đối không tầm xa, nhiều khả năng gồm các mẫu R-33 và R-37M, trong khi Trung Quốc có khoảng 1.000 tên lửa loại này. Đến năm 2035, kho tên lửa không đối không của Nga có thể tăng lên khoảng 1.000 quả, còn Trung Quốc lên tới 5.000 quả.

Đối với lực lượng tên lửa đạn đạo, tình báo Mỹ dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đáng kể năng lực răn đe hạt nhân. Số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đặt trên mặt đất của Bắc Kinh được cho là sẽ tăng từ khoảng 400 hiện nay lên 700 quả vào năm 2035. Trong khi đó, số tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) dự kiến tăng từ 72 lên 132 quả.

Ngoài ra, kho tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển của Trung Quốc hiện vào khoảng 1.000 quả và có thể tăng lên 5.000 quả trong thập kỷ tới. Những loại tên lửa này dự kiến sẽ được triển khai trên tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược H-6.

Tuy nhiên, các chuyên gia IISS cũng lưu ý rằng những đánh giá về mối đe dọa của tình báo Mỹ trong quá khứ đôi khi tỏ ra quá bi quan. Báo cáo dẫn ví dụ Ủy ban Rumsfeld năm 1998, từng dự báo Iran và Triều Tiên có thể phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong vòng 5 năm, nhưng kịch bản này đã không diễn ra như dự đoán.

Dù vậy, các đánh giá mới vẫn đang tác động trực tiếp đến chiến lược phát triển năng lực quân sự của Mỹ.

Tháng 2/2026, Lầu Năm Góc và tập đoàn RTX đã đạt thỏa thuận tăng sản lượng tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA và SM-3 Block IB nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa tên lửa hiện đại.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lên kế hoạch mua sắm quy mô lớn trong những năm tới, gồm 10.000 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất, 4.300 tên lửa hành trình phóng từ trên không và tới 12.000 tên lửa siêu vượt âm Blackbeard giá thành thấp, nhằm nâng cao khả năng răn đe và đối phó với sự phát triển nhanh chóng của kho tên lửa Nga và Trung Quốc.