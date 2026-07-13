Tổ chức lấy mẫu ADN hơn 2 nghìn ngôi mộ liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 13/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức lấy mẫu phục vụ giám định ADN, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh (xã Vĩnh Linh).

Lực lượng chức năng tiến hành công tác lấy mẫu tại các phần mộ liệt sĩ chưa xá định thông tin. Ảnh: M.H

Theo đó, Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh là nơi yên nghỉ của 5.634 anh hùng liệt sĩ trong cả nước. Trong đó, có 2.041 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Thực hiện chiến dịch, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quảng Trị đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu đối với 1.952 mộ liệt sĩ.

Lực lượng chức năng sẽ nỗ lực để mỗi ngày khai quật, lấy mẫu, lưu mẫu tạm thời khoảng 100 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trở lên. Song song với đó, hoàn thiện 100% việc lập hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo từng đợt đúng quy định, quy trình kỹ thuật.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không để xảy ra nhầm lẫn hoặc nhiễm chéo giữa các mẫu, bảo đảm kết quả giám định ADN có độ chính xác cao.

Hoạt động không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.