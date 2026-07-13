Ukraine tung hơn 350 "sát thủ trên không" ồ ạt tấn công Moscow, thống đốc Nga xác nhận nhiều thương vong

Quan chức Nga tuyên bố 350 UAV Ukraine đã tấn công vùng Moscow tối 12, rạng sáng 13/7. Ảnh Pravda.

Theo Meduza, theo sau cuộc tấn công của Ukraine, 5 ngôi nhà tư nhân đã bốc cháy ở Pionersky và hai ngôi nhà khác bị hư hại tại Babkino, cũng nằm gần Istra.

Tại Solnechnogorsk, một chiếc drone đã đâm vào một tòa nhà chung cư, khiến hai người bị thương, làm hư hại một bức tường và thổi bay cửa sổ. Tại Mozhaysk, một gờ tường trên tòa nhà chung cư đã bị hư hại và các cửa sổ bị vỡ tung.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, tổng cộng có hơn 350 máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công Moscow và khu vực lân cận bắt đầu từ tối ngày 12/7. Hầu hết các drone đã bị bắn hạ "từ khoảng cách xa", và 50 chiếc đã bị tiêu diệt khi đang tiếp cận Moscow.

Tại Vladimir, một chiếc drone bị bắn hạ đã làm vỡ cửa sổ của một căn hộ trong tòa nhà chung cư cao tầng, Thống đốc Vladimir, ông Alexander Avdeyev cho biết. Không có ai thiệt mạng hay bị thương. Ba mươi chín người, bao gồm tám trẻ em, đã được sơ tán khỏi tòa nhà.

Ukraine hiện chưa bình luận về các con số và thông tin mà Nga công bố. Tuy nhiên Ukraine đang tiến hành chiến lược "tấn công sâu" vào các mục tiêu quân sự, hậu cần và năng lượng của Nga để đáp trả các đợt oanh tạc mà Nga thực hiện trên lãnh thổ Ukraine.