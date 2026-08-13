Tiêm kích Su-57 Nga nhận nhiệm vụ mới trên chiến trường Ukraine

Theo ông Kobylash, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã thúc đẩy không quân và vũ khí hàng không Nga đạt tới "một cấp độ chất lượng mới", cho phép lực lượng này tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không như tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV), đồng thời tiến hành các cuộc tập kích chính xác vào mục tiêu ở tiền tuyến, khu vực chiến thuật của đối phương.

Tiêm kích Su-57 Nga. (Ảnh: MW)

Ông cho rằng trước đây những nhiệm vụ tấn công sâu như vậy chủ yếu phải dựa vào tên lửa hành trình do lực lượng không quân tầm xa và hải quân Nga triển khai. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của Su-57 trong việc duy trì ưu thế trên không của Nga vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn, dù loại máy bay này từ lâu đã được đánh giá là có vai trò quan trọng trong các chiến dịch tấn công tầm xa.

Su-57 từ phi đội nhỏ trở thành lực lượng ngày càng đáng kể

Khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ năm 2022, Su-57 mới chỉ được biên chế với số lượng rất hạn chế, chưa đến nửa tá máy bay được bàn giao cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Kể từ đó, quy mô phi đội đã tăng nhanh. Hiện số Su-57 đang hoạt động được ước tính vào khoảng 50-60 chiếc. Dù ban đầu chỉ có số lượng nhỏ, các đánh giá từ phương Tây và Ukraine cho rằng Su-57 đã được Nga sử dụng trong nhiều nhiệm vụ, từ không chiến, chế áp phòng không đối phương cho tới tiến hành các cuộc tấn công chính xác phức tạp.

Cường độ hoạt động của Su-57 cũng tăng dần theo quy mô phi đội. Các nguồn tin Ukraine hồi tháng 5 và tháng 9/2024 cho biết, các đơn vị Su-57 đã đẩy mạnh hoạt động tấn công tại Ukraine. Đến tháng 8/2025, những báo cáo tiếp theo cho rằng hoạt động tác chiến đã được mở rộng ra toàn bộ đội hình Su-57.

Một báo cáo của nhà phân tích Ukraine có tên "Sonyashnyk" cho biết, các nhiệm vụ trước đây chủ yếu được thực hiện bởi một số lượng nhỏ máy bay. Khi quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động tăng lên, Su-57 bắt đầu phối hợp theo nhóm với các nhiệm vụ khác nhau.

Trong một kịch bản được mô tả, một chiếc Su-57 đảm nhiệm yểm trợ bằng tên lửa không đối không tầm xa R-77M, trong khi một cặp máy bay khác tiến hành tấn công bằng tên lửa hành trình Kh-69 hoặc bom dẫn đường chính xác.

Sự phối hợp này cho thấy Su-57 không chỉ được sử dụng như một tiêm kích đơn lẻ mà ngày càng đảm nhiệm nhiều vai trò trong các hoạt động tác chiến kết hợp.

Su-57 có lợi thế gì so với các tiêm kích Nga khác?

Trong nhiệm vụ không đối không, Su-57 được đánh giá có năng lực cao hơn đáng kể so với nhiều tiêm kích khác trong biên chế Nga nhờ sự kết hợp giữa khả năng tàng hình, cảm biến, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí.

Đặc biệt, Su-57 được cho là loại tiêm kích Nga duy nhất từng được sử dụng trong không phận Ukraine được bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này cho thấy Moscow có mức độ tin tưởng nhất định vào khả năng sống sót của máy bay trong môi trường phòng không nguy hiểm.

Phạm vi hoạt động của Su-57 tại chiến trường Ukraine cũng ngày càng đa dạng. Máy bay được cho là đã tham gia các nhiệm vụ chế áp phòng không, không chiến, hoạt động trong vùng trời đối phương được phòng thủ chặt chẽ và thực hiện nhiều cuộc tấn công chính xác.

Vẫn còn khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc

Dù Su-57 đã đạt được những bước tiến đáng kể so với các thế hệ tiêm kích Nga trước đó, phi đội này vẫn được cho là tụt hậu đáng kể so với Mỹ và Trung Quốc về quy mô cũng như một số năng lực.

Su-57 có một lợi thế đáng chú ý là kinh nghiệm tác chiến thực tế. Loại máy bay này đã được thử nghiệm và sử dụng trong chiến đấu ở mức độ đáng kể, đồng thời được tích hợp tên lửa không đối đất từ khá sớm trong quá trình phát triển.

Thay vì chỉ tập trung vào ưu thế trên không, Su-57 được phát triển để đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ săn máy bay đối phương, chế áp phòng không cho tới tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Với quy mô phi đội ngày càng lớn và cường độ hoạt động gia tăng, Su-57 đang chuyển từ một chương trình tiêm kích thế hệ mới với số lượng hạn chế thành một trong những nền tảng quan trọng hơn trong sức mạnh không quân Nga. Tuy nhiên, mức độ mà loại máy bay này thực sự có thể thay đổi cán cân ưu thế trên không vẫn sẽ phụ thuộc vào quy mô phi đội, khả năng phối hợp với các hệ thống khác và môi trường phòng không trên chiến trường.