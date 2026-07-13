Tiêm kích F-47 Mỹ có thiết kế kỳ lạ ẩn chứa lợi thế lớn

Điều khiến giới quan sát bất ngờ là thiết kế của F-47 hoàn toàn khác với những gì nhiều chuyên gia từng dự đoán. Thay vì sử dụng cấu hình "cánh bay không đuôi" vốn được xem là tối ưu cho khả năng tàng hình, mẫu máy bay mới lại mang nhiều đặc điểm thiết kế chưa từng được kỳ vọng ở một tiêm kích thế hệ 6.

Ảnh minh họa tiêm kích F-47. (Ảnh: Olivier Vargas)

Theo tạp chí quân sự The War Zone, F-47 trước đây được cho là sẽ có hình dáng tương tự tiêm kích J-36 của Trung Quốc hoặc nguyên mẫu YF-23 của Mỹ, với thân máy bay dạng mũi tên và không có đuôi đứng nhằm tối đa hóa khả năng tàng hình, tầm hoạt động và không gian mang vũ khí bên trong.

Tuy nhiên, hình ảnh xuất hiện gần Khu vực 51 lại cho thấy một thiết kế rất khác. Chiếc máy bay được cho là F-47 sở hữu cánh mũi (canard), cánh chính vuốt ngược, phần mũi dài và hẹp, đồng thời không có đuôi đứng truyền thống. Kiểu dáng này khiến nhiều người liên tưởng đến các mẫu thử nghiệm X-36 và Bird of Prey mà Boeing từng phát triển từ nhiều thập kỷ trước.

Thiết kế cánh mũi nhằm tăng khả năng cơ động

Một trong những điểm gây chú ý nhất trên F-47 là việc sử dụng cánh mũi. Theo các chuyên gia, cấu hình này giúp máy bay tạo lực nâng lớn hơn, cải thiện khả năng điều khiển khi bay ở góc tấn công cao và tăng đáng kể tính cơ động trong không chiến.

Trước đây, cánh mũi thường bị coi là bất lợi đối với máy bay tàng hình vì làm tăng diện tích phản xạ radar. Sự phát triển của công nghệ thiết kế khí động học, vật liệu hấp thụ sóng radar và các biện pháp giảm tín hiệu phản xạ có thể đã giúp Boeing khắc phục phần lớn nhược điểm này.

Không giống các thế hệ tiêm kích trước, F-47 được thiết kế để hoạt động như trung tâm chỉ huy của một mạng lưới tác chiến hiện đại.

Máy bay sẽ phối hợp với các phương tiện không người lái Collaborative Combat Aircraft (CCA), còn được gọi là "Loyal Wingman" (đồng đội trung thành). Những UAV này có thể mang theo số lượng lớn tên lửa và vũ khí, đóng vai trò như các "xe tải tên lửa" trên không, trong khi F-47 đảm nhiệm chỉ huy, chia sẻ dữ liệu và điều phối toàn bộ cuộc tấn công.

Cách tiếp cận này giúp tăng đáng kể hỏa lực mà không cần bản thân F-47 phải mang quá nhiều vũ khí.

Theo đồ họa chính thức do Aviation Week công bố hồi tháng 5, F-47 có bán kính chiến đấu vượt 1.000 hải lý, cao hơn khoảng 70% so với mức 590–600 hải lý của F-22 Raptor.

Bên cạnh đó, F-47 vẫn được cho là có tốc độ vượt Mach 2, cho thấy đây vẫn là một tiêm kích ưu thế trên không hiệu suất cao chứ không phải một máy bay tấn công chậm. Trong bối cảnh xng đột hiện đại ngày càng phụ thuộc vào giao chiến ngoài tầm nhìn (BVR), việc kết hợp tốc độ cao, cảm biến tiên tiến, tên lửa tầm xa và bán kính hoạt động lớn sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho Không quân Mỹ.

Tàng hình không còn là ưu tiên duy nhất

Hiện nay vẫn chưa có xác nhận chính thức rằng những hình ảnh xuất hiện gần Khu vực 51 thực sự là F-47, do phần lớn thông tin về chương trình NGAD vẫn được giữ bí mật. Nếu các hình ảnh này phản ánh đúng thiết kế cuối cùng, chúng có thể cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong tư duy phát triển tiêm kích của Mỹ.

Trong môi trường tác chiến hiện đại, nơi các radar tần số thấp, hệ thống cảm biến hồng ngoại, mạng lưới phát hiện thụ động và các cảm biến đặt trên vệ tinh ngày càng phổ biến, khả năng tàng hình tuyệt đối không còn được xem là yếu tố quyết định duy nhất.

Thay vào đó, các nhà thiết kế có thể chấp nhận tăng tín hiệu radar ở một mức nhất định để đổi lấy khả năng cơ động cao hơn, thời gian hoạt động dài hơn và tính linh hoạt lớn hơn trong tác chiến.

Quan trọng hơn, F-47 không được phát triển như một tiêm kích hoạt động độc lập mà là một phần của "hệ thống các hệ thống", kết nối chặt chẽ với UAV CCA, tên lửa tầm xa và mạng lưới cảm biến phân tán.