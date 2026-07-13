Bà Nguyễn Thị Lệ đến Công viên Lê Thị Riêng, chờ kết quả ADN liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Sáng 13/7, bà Nguyễn Thị Lệ cùng gia đình từ xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh) đến Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM) thắp hương cho các liệt sĩ đang được tìm kiếm, quy tập tại đây. Chuyến đi diễn ra trong lúc cơ quan chức năng giám định ADN hài cốt nghi là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - người bà từng yêu thương - để đối chiếu với mẫu ADN của thân nhân.

Cùng đi với bà Lệ có ông Huỳnh Văn Chín, người nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cùng nhiều thành viên khác trong gia đình.

Bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi, áo tím) cùng gia đình nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 13/7.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, bà Nguyễn Thị Lệ lặng lẽ thắp từng nén hương trước Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và khu vực khai quật, nơi lực lượng chức năng đã tìm thấy 49 hài cốt liệt sĩ sau nhiều ngày tìm kiếm, quy tập.

Bà Lệ cho biết, kể từ khi có thông tin phát hiện một hài cốt kèm di vật ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cả gia đình luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, mong ngóng kết quả giám định ADN.

“Tôi chờ từng giờ, từng phút. Hôm nay, gia đình đến đây thắp nén hương tri ân các liệt sĩ, đồng thời cầu mong mọi việc sớm sáng tỏ”, bà Lệ nghẹn ngào chia sẻ.

Đứng trước khu vực khai quật, ông Huỳnh Văn Chín cũng không giấu được xúc động. Theo ông Chín, rất có thể trong số những hài cốt vừa được tìm thấy có người anh trai của mình là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nên gia đình chỉ mong sớm có kết quả giám định ADN để biết được sự thật.

Bà Nguyễn Thị Lệ thắp hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú.

“Dù gần như chắc chắn là anh Hai rồi, nhưng gia đình chúng tôi vẫn chờ kết quả ADN theo quy trình, để đảm bảo quy định làm việc của lực lượng chức năng. Chúng tôi mong lắm, mong để được đưa anh Hai về thưa với ba má, là đã tìm được anh sau gần 60 năm thất lạc rồi”, ông Huỳnh Văn Chín nói.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã ân cần trò chuyện, động viên bà Nguyễn Thị Lệ cùng gia đình ông Huỳnh Văn Chín. Ông chia sẻ với sự chờ đợi, mong ngóng của gia đình trong những ngày qua, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với những người thân của họ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đây là lần đầu tiên gia đình ông Huỳnh Văn Chín và bà Nguyễn Thị Lệ trở lại khu vực khai quật kể từ khi cơ quan chức năng thông tin phát hiện một hài cốt cùng nhiều di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Dù chưa có kết quả giám định ADN, các thành viên trong gia đình vẫn mong được đến nơi người thân của mình được cho là đã nằm lại suốt gần 60 năm để thắp nén hương tưởng niệm và cầu mong việc xác định danh tính sớm có kết quả.

Từ khi hay tin, bà Lệ chờ đợi từng giờ từng phút để đón người thương trở về.

Trước đó, trong quá trình mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã liên tiếp phát hiện nhiều hài cốt cùng di vật của các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 49 hài cốt liệt sĩ và một bộ hài cốt tập thể.

Trong số các di vật được tìm thấy có một mẩu giấy trong ví giấy tờ ghi tên Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962. Qua giải mã tư liệu, Bộ Tư lệnh TP.HCM bước đầu xác định đây là chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị tham gia trận đánh cầu Chữ Y trong đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ngày 11/7, báo cáo với Đoàn công tác do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, Bộ Tư lệnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Tây Ninh lấy mẫu ADN của gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ để đối chiếu với mẫu ADN từ hài cốt nghi là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Kết quả dự kiến sẽ có trong khoảng ba tuần.

Gia đình nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có ước muốn đưa anh Hai về quê thưa với ba má, trước khi quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.

Hiện Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng trên cơ sở đối chiếu không ảnh lịch sử, tư liệu lưu trữ và lời kể của các nhân chứng, đồng thời lấy mẫu ADN toàn bộ hài cốt được tìm thấy để phục vụ công tác xác định danh tính.