Tiêm kích F-16 Israel mang bom chùm tấn công Iran?

Các chi tiết quan sát được dưới cánh máy bay đã làm dấy lên nghi vấn rằng Israel có thể đang sử dụng, hoặc ít nhất là thử nghiệm, một chiến thuật tấn công mới nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Iran.

Tiêm kích F-16I của Israel. (Nguồn: IAF)

Các bức ảnh được chụp vào ban đêm khiến việc nhận diện vũ khí trở nên khó khăn, nhưng hình dáng của chúng, với phần đầu tù, ngòi nổ nhô ra và thân trụ thẳng rất giống với các "thiết bị phân phối" bom chùm kiểu Mỹ, đặc biệt là dòng TMD (Tactical Munitions Dispenser). Đây là loại vũ khí có thể mang theo nhiều đầu đạn con khác nhau, từ bom chống tăng, chống bộ binh cho tới mìn rải từ trên không.

Điều đáng chú ý là chỉ vài ngày trước khi các hình ảnh này xuất hiện, phía Iran đã cáo buộc Mỹ sử dụng mìn chống tăng BLU-91/B, loại vũ khí thường được triển khai bằng bom chùm. Các hình ảnh do truyền thông Iran công bố cho thấy những vật thể được cho là mìn này xuất hiện gần khu vực Shiraz, làm dấy lên nghi vấn rằng chiến trường đang chứng kiến việc rải mìn từ trên không nhằm hạn chế khả năng cơ động của đối phương.

Một quả bom chùm CBU-58/B không hoạt động được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Không quân Mỹ. (Nguồn: Không quân Mỹ)

BLU-91/B là một phần của hệ thống mìn Gator, thường đi kèm với mìn chống bộ binh BLU-92/B. Các loại mìn này có thể được thả bằng nhiều loại bom chùm khác nhau như CBU-78 hoặc CBU-89, có khả năng rải hàng chục đến hàng trăm quả mìn trên một khu vực rộng lớn chỉ trong một lần tấn công. Khi được triển khai đúng cách, chúng có thể biến các tuyến đường, khu vực triển khai vũ khí hoặc lối ra vào căn cứ thành "bãi tử địa", gây khó khăn lớn cho việc di chuyển và tiếp tế.

Nếu giả thuyết này là đúng, mục tiêu của các đợt tấn công có thể không chỉ là phá hủy trực tiếp, mà còn nhằm "khóa chặt" các khu vực phóng tên lửa của Iran. Trong bối cảnh Tehran được cho là vẫn duy trì khả năng cơ động các bệ phóng tên lửa, bao gồm cả việc sử dụng các cơ sở ngầm, việc rải mìn từ trên không có thể là cách hiệu quả để ngăn chặn phương tiện tiếp cận hoặc buộc chúng phải hoạt động trong phạm vi dễ bị phát hiện và tấn công hơn.

Thực tế, chiến lược này phù hợp với những gì Không quân Israel tuyên bố, khi họ cho biết đã tiến hành hàng trăm phi vụ nhằm vào các cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa đạn đạo tại Tehran. Việc kết hợp không kích chính xác với các biện pháp "phong tỏa khu vực" bằng mìn hoặc bom chùm có thể giúp gia tăng áp lực và làm suy giảm đáng kể khả năng phản công của đối phương.

Israel không xa lạ với bom chùm. Trước đây, nước này từng sử dụng nhiều loại khác nhau như CBU-58 hay Rockeye trong các chiến dịch quân sự, cũng như tự phát triển các biến thể riêng như bom tấn công đường băng RAM. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại vũ khí này luôn gây tranh cãi lớn do nguy cơ để lại vật nổ chưa phát nổ, đe dọa dân thường trong thời gian dài sau xung đột.

Hiện tại, chưa có xác nhận chính thức nào về việc Israel hay Mỹ đã sử dụng mìn BLU-91/B trong chiến dịch này. Tuy nhiên, các hình ảnh F-16I mang theo những vũ khí có hình dạng tương tự bom chùm đang củng cố thêm nghi vấn rằng chiến thuật rải mìn từ trên không có thể đã được đưa vào thực chiến.