Thực hư thông tin các tay súng người Kurd đã vượt biên giới vào Iran

Tuyên bố này được đưa ra sau nhiều ngày truyền thông Mỹ đưa tin cho rằng Washington đang trang bị vũ khí cho lực lượng người Kurd để làm lực lượng bộ binh tiềm năng. Hôm 4-3, một quan chức Mỹ nói với hãng Fox News rằng “hàng ngàn tay súng người Kurd Iraq” được cho là đã phát động một cuộc tấn công bên trong Iran.

Ông Mohammad Shafi'i, quan chức huyện Qasr-e Shirin trên biên giới Iran-Iraq, đã bác bỏ các thông tin về sự xâm nhập. Quan chức này nói với truyền thông địa phương hôm 5-3 rằng “không có báo cáo nào về sự xâm nhập hoặc di chuyển bất hợp pháp của các nhóm vũ trang hoặc tội phạm được ghi nhận”.

Ông nói rằng những tin đồn về “các phần tử phản cách mạng” xâm nhập vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là “hoàn toàn sai sự thật”, chỉ nhằm mục đích “gây lo ngại cho người dân”.

Các nhóm ​​người Kurd đóng tại Khu tự trị Kurdistan của Iraq đã thừa nhận việc bố trí lực lượng gần biên giới, nhưng khẳng định họ vẫn chưa vượt biên.

Các tay súng người Kurd trong một buổi huấn luyện gần Erbil, Iraq, ngày 18-1-2026

Hôm 5-3, Bộ Tình báo Iran tuyên bố đã tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào “các nhóm khủng bố ly khai” có ý định “lợi dụng tình hình chiến sự và xâm nhập Iran qua biên giới phía Tây với sự hỗ trợ của Mỹ và Israel”.

Bộ này không nêu rõ nhóm nào bị nhắm mục tiêu hoặc ở khu vực nào. Theo truyền thông nhà nước Iran, cuộc tấn công đã phá hủy các căn cứ và kho đạn dược, gây ra “tổn thất nặng nề”.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã phủ nhận các báo cáo về sự tham gia của mình. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng “không mục tiêu nào của chúng tôi dựa trên sự hỗ trợ hoặc trang bị vũ khí cho bất kỳ lực lượng cụ thể nào”. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện với các lãnh đạo người Kurd “liên quan đến căn cứ mà chúng ta có ở miền Bắc Iraq”, nhưng phủ nhận việc đã đạt được bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.