Tân Thủ tướng Thái Lan quỳ bên bố sau khi đắc cử

Ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan, sau khi hội đủ phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử ngày 5/9 tại Hạ viện, đánh bại ứng viên Chaikasem Nitisiri của đảng Pheu Thai.

Ngay sau đó, ông Anutin đã đến bệnh viện Ramathibodi ở Bangkok để thăm bố là ông Chavarat Charnvirakul. Trong loạt ảnh được truyền thông Thái Lan công bố tối cùng ngày, tân Thủ tướng Thái Lan quỳ bên cạnh, ôm bố đang dùng bữa tối.

Tân thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến bệnh viện quỳ bên bố sau khi đắc cử. Ảnh: Naewna

Ông Chavarat, sinh năm 1936, là cựu phó thủ tướng, cựu bộ trưởng nội vụ Thái Lan và là người sáng lập công ty xây dựng STECON năm 1962. Gia đình xuất thân là người Thái gốc Hoa, tổ tiên từ Quảng Đông.

Ông Anutin kế thừa và điều hành công ty từ gia đình sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại Đại học Hofstra ở Mỹ và ngành thương mại, kế toán tại Đại học Thammasat ở Thái Lan.

STECON đã thi công nhiều siêu dự án cho chính phủ Thái Lan, như sân bay Suvarnabhumi, tuyến tàu điện ngầm MRT ở thủ đô Bangkok, cùng các dự án đường cao tốc, năng lượng.

Ông Anutin trò chuyện cùng bố tại bệnh viện ở Bangkok sau khi đắc cử. Ảnh: Naewna

Tân Thủ tướng Anutin khẳng định sẽ làm việc không ngừng nghỉ để giải quyết các vấn đề cấp bách của Thái Lan.

Theo Mark S. Cogan, phó giáo sư về nghiên cứu hòa bình và xung đột tại Đại học Kansai Gaidai, Nhật Bản, Thái Lan dưới thời ông Anutin sẽ cố gắng tránh những sai lầm của đảng Pheu Thai. Ông Anutin nhiều khả năng sẽ tập trung vào cải cách cơ sở hạ tầng và các quan hệ đối tác khu vực.