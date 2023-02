Thủ lĩnh lính đánh thuê Nga nói 100% chiến binh được huấn luyện cách phá hủy xe tăng Đức

Ông Prigozhin gần đây có cuộc trả lời phỏng vấn trên đài RT.

Đánh giá thời điểm các lực lượng Nga có thể kiểm soát hoàn toàn "chảo lửa" Bakhmut, ông Prigozhin nêu mốc thời gian khoảng tháng 3 hoặc tháng 4.

Trả lời phỏng vấn trên báo Nga RT, ông Prigozhin nói thời điểm cụ thể rất khó dự đoán vì Kiev vẫn không ngừng nhận được sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây.

Ông Prigozhin nói các trang thiết bị quân sự phương Tây, bao gồm xe tăng chủ lực Leopard 1 và 2, có thể tạo ra tác động đáng kể trong xung đột.

Dù vậy, ông Prigozhin khẳng định "100% chiến binh Wagner sẽ được hướng dẫn cách phá hủy các xe tăng Leopard do Đức sản xuất, cũng như cách đốt cháy các xe tăng này".

Thổ Nhĩ Kỳ từng mua 354 xe tăng Leopard 2 của Đức và tung vào chiến trường Syria.

Leopard 2 là mẫu xe tăng nổi tiếng mới giá thành sản xuất rẻ, vận hành dễ dàng và hiệu quả. Nhưng xe tăng chủ lực do Đức sản xuất không được đánh giá cao về năng lực phòng vệ. Nhiều xe tăng Leopard 2 do Thổ Nhĩ Kỳ mua của Đức đã bị bắn cháy ở Syria trong cuộc chiến chống lại người Kurd.

Trả lời về việc Ukraine vẫn cố gắng phòng thủ ở Bakhmut, ông Prigozhin nhắc đến 3 lý do. Thứ nhất là lý do chính trị do Bakhmut giờ đây chứng kiến giao tranh ác liệt và thường được so sánh với trận đánh ở thành phố Stalingrad trong Thế chiến 2. Lý do thứ hai là tầm quan trọng chiến lược của thành phố, theo ông Prigozhin. Bakhmut nằm ở phòng tuyến dài 70km mà Ukaine tạo ra kể từ năm 2014. "Thành phố đóng vai trò trong mạng lưới vận tải và hậu cần của Ukraine ở miền đông", ông Prigozhin.

Xe tăng Leopard 2 của Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy ở Syria.

Lý do thứ ba là Bakhmut giúp cổ vũ ý chí chiến đấu của các binh sĩ Ukraine. "Chừng nào Bakhmut còn trụ vững, ý chí chiến đấu của các binh sĩ Ukraine vẫn còn ở mức cao", ông Prigozhin cho biết.

Trong khi đó, một chuyên gia về pháo của lực lượng Wagner, nói trên tờ RT rằng pháo binh Ukraine là lực lượng đáng gờm nhất do các trường quân sự Ukraine luôn đào tạo ra các pháo thủ có trình độ cao, có thể sử dụng hiệu quả mọi thiết bị mà phương Tây cung cấp.

"Pháo binh Ukraine là đối thủ đáng gờm", chuyên gia này nói. "Đối đầu với các hệ thống pháo của phương Tây giúp chúng tôi học hỏi được rất nhiều. Chúng tôi đã phát triển chiến thuật riêng để đối phó".

