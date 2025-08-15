Binh sĩ Nga và Ukraine cận chiến, giao tranh dữ dội ở thị trấn cửa ngõ phía bắc Pokrovsk

Binh sĩ Ukraine ném lựu đạn vào nơi được cho là có binh sĩ Nga ở Rodynske. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press, giao tranh ở Rodynske hiện đang diễn ra khốc liệt sau khi lực lượng chủ lực Nga đã xâm nhập vào thị trấn.

Video và hình ảnh chiến sự cho thấy giao tranh cận chiến ác liệt. Một lính thủy đánh bộ Ukraine bắn súng chống tăng AT-4 ở cự ly gần vào hầm ngầm nơi được cho là có binh sĩ Nga. Máy bay không người lái (UAV) Vampire của Ukraine còn thả mìn vào vị trí này.

Rodynske là thị trấn cửa ngõ ở phía bắc thành phố Pokrovsk. Ảnh: Euromaidan Press.

Đơn vị Starfall thuộc Lữ đoàn tác chiến số 14 của Vệ binh Quốc gia Ukraine hiện đang hoạt động ở phía đông Rodynske. Các binh sĩ đơn vị này được nhìn thấy dùng UAV thả chất nổ để chặn đà tiến công của nhóm binh sĩ Nga gần mỏ than. Một đoạn ghi hình bằng camera cho thấy hai binh sĩ Ukraine dùng tiếng Nga để đánh lạc hướng rồi ném lựu đạn vào nơi được cho là có hai binh sĩ Nga ở Rodynske. Lực lượng Ukraine sau đó tiếp tục đột kích vào một căn nhà, thu giữ súng trường tấn công.

Thị trấn Rodynske trở thành mục tiêu trọng yếu vì nằm trên trục hậu cần quan trọng, kết nối thành phố Pokrovsk ở phía bắc. Nếu kiểm soát Rodynske quân đội Nga có thể biến nơi này thành điểm tập kết, triển khai UAV tấn công trong bán kính 15–25 km, để gia tăng sức ép với Ukraine.

Binh sĩ Ukraine bắn súng chống tăng AT-4 vào nơi nghi có binh sĩ Nga ẩn náu. Ảnh: Euromaidan Press.

Ngoài Rodynske, nguy cơ giao tranh ác liệt còn lan sang làng Hryshyne ở phía tây. Đây là ngôi làng nằm gần tuyến đường cao tốc E50 – tuyến đường cuối cùng mà Nga cần kiểm soát trước khi khép hoàn toàn vòng vây thành phố Pokrovsk.

Trên thực địa, binh sĩ hai bên vẫn giành giật từng căn nhà, từng góc phố. Lực lượng phòng thủ Ukraine chống trả quyết liệt, tận dụng mọi vũ khí và chiến thuật từ cận chiến đến UAV. Kết quả của trận đánh tại Rodynske nhiều khả năng sẽ quyết định số phận của Pokrovsk, tờ Euromaidan Press nhận định.