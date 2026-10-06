Hàng loạt vụ nổ rung chuyển Thủ đô Ảrập Xêút

Nhiều vụ nổ lớn ở Riyadh khi giao tranh với lực lượng Houthi leo thang

Lực lượng Houthi ngày 5-10 tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ảrập Xêút.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố các mục tiêu bao gồm Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, nhà máy lọc dầu của Aramco tại Rabigh cùng các căn cứ quân sự và sân bay ở miền Nam Ảrập Xêút.

Một số dữ liệu theo dõi chuyến bay và thông tin trên mạng xã hội cho thấy hoạt động hàng không tại Riyadh có thể đã bị gián đoạn.

Tuy nhiên, giới chức Ảrập Xêút chưa xác nhận thiệt hại tại sân bay hoặc các mục tiêu được Houthi nêu tên.

Các vụ nổ xảy ra khi liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu tăng cường chiến dịch chống Houthi tại Yemen.

Giao tranh ác liệt đã leo thang ở Taiz, Yemen

Trong khi đó, Liên quân cho biết lực lượng hải quân đã tấn công các mục tiêu của Houthi ở Hodeida, phá hủy kho vũ khí, xuồng gài chất nổ và thủy lôi.

Quân đội Yemen cho biết đã thực hiện hơn 1.000 đòn tấn công nhằm vào các vị trí pháo binh, bệ phóng rocket, lực lượng tăng viện và tuyến tiếp tế của Houthi.

Liên quân thông báo 100 máy bay tham gia chiến dịch mang tên “Bình minh Yemen”, cung cấp hỗ trợ trên không liên tục cho lực lượng chính phủ.

Quân đội Yemen đồng thời phát động chiến dịch hướng về Thủ đô Sanaa, nơi nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi từ năm 2014.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công chưa đảo ngược được bước tiến gần đây của lực lượng này.

Houthi được cho là đã gần như bao vây thành phố Taiz sau khi cắt tuyến tiếp tế chính nối thành phố với Aden.

Giao tranh cũng diễn ra quanh Mocha và eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Trong một diễn biến liên quan, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết triển khai binh sĩ tới Ảrập Xêút theo thỏa thuận phòng thủ chung.

Đại diện Ảrập Xêút, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5-10 tổ chức cuộc họp khẩn tại Riyadh, sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Ảrập Xêút.

Ba nước nhất trí nhanh chóng thực hiện các cam kết phòng thủ tập thể, cung cấp lực lượng và phương tiện quân sự đã thỏa thuận.

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng giao tranh leo thang và lên án các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Ảrập Xêút.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, đợt xung đột mới tại Yemen đã khiến hơn 184.000 người phải rời bỏ nhà cửa.