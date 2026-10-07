Ca sĩ Long Nhật bị đề nghị truy tố 2 tội liên quan ma túy

Hành vi của Đinh Long Nhật (tức ca sĩ Long Nhật) được nêu trong kết luận điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất, đề nghị VKS truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng vụ án, 8 người khác bị cáo buộc về một trong các tội Mua bán, Tàng trữ hoặc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, tối 23/3/2026, sau khi được tài xế riêng Kiều Quốc Nhã, 39 tuổi, chở đi công việc về, nam ca sĩ hỏi mua 500.000 đồng ma túy đá. Nhã lúc này có sẵn "hàng" trong người nên đưa cho Nhật.

Nhật mang ma túy lên căn hộ tại Chung cư Tân Tạo, đưa cho Đỗ Minh Giang, người em xã hội, bỏ vào nỏ thủy tinh đốt nóng rồi cùng nhau sử dụng. Một lúc sau, Nguyễn Minh Nhựt, người giúp việc của nam ca sĩ, vào chơi chung.

Ca sĩ Long Nhật lúc bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Tối 26/3, Long Nhật thuê người đàn ông tên Đức (chưa rõ lai lịch) đến căn hộ massage cho mình. Đức nói "còn một ít ma túy đá, sẽ mang theo để Nhật sử dụng" và được nam ca sĩ đồng ý, thanh toán một triệu đồng. Số chất cấm này được nam ca sĩ sử dụng chung với Nhựt và Giang, phần thừa Giang cất giữ.

Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện Kiều Quốc Nhã có biểu hiện nghi vấn liên quan hành vi mua bán, sử dụng ma túy nên kiểm tra. Khám xét nơi ở của người này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và thu giữ 0,6 gram ma túy.

Mở rộng điều tra, sáng 28/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP HCM) phối hợp với Công an phường Tân Tạo phát hiện ca sĩ Long Nhật và một người bạn có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc. Kết quả xét nghiệm xác định nam ca sĩ dương tính với ma túy.

Khám xét nơi ở của Giang tại một nhà nghỉ, cảnh sát tìm thấy 0,6 gram ma túy mà Long Nhật đã đưa sau lần vừa sử dụng chung.

Làm việc với cơ quan điều tra, nam ca sĩ cùng nhóm bạn thừa nhận hành vi.

Ngoài ra, ngày 20/3, nam ca sĩ thông qua Nhựt đặt mua 500.000 đồng ma túy đá từ Nhã, thanh toán bằng chuyển khoản. Số ma túy này được ông sử dụng một mình tại phòng ngủ.

Ca sĩ Long Nhật nổi tiếng từ thập niên 1990, chuyên dòng nhạc trữ tình, quê hương và nhạc cách mạng. Ông được yêu mến qua các ca khúc: Mấy nhịp cầu tre, Tóc em đuôi gà, Ở hai đầu nỗi nhớ.