Ngày 20/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Phúc (SN 1975, ngụ TPHCM) 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng vụ án, bị cáo Lê Văn Chiến (SN 1976, ngụ TPHCM) lĩnh mức án tổng hợp 20 năm tù cho hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, buộc bị cáo Chiến bồi thường 14 tỷ đồng.

Hai bị cáo tại tòa ngày 20/11.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, hoạt động bình thường của tổ chức tín dụng và trật tự quản lý hành chính. Đối với các đối tượng liên quan khác như Lê Thị Hường và dấu hiệu cho vay lãi nặng của các cá nhân cho Chiến vay tiền trước đó, cơ quan điều tra đã tách thành vụ án riêng để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Theo cáo trạng, đầu năm 2017, ông Võ Đ. đăng tin rao bán căn nhà ở quận Tân Bình cũ, TPHCM. Đến tháng 8/2018, một nhóm đối tượng (chưa rõ lai lịch) tiếp cận xem nhà, yêu cầu ông Đ. cho kiểm tra bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) rồi lợi dụng sơ hở để đánh tráo bằng sổ giả.

Nhằm hợp thức hóa việc sang tên căn nhà, nhóm đối tượng thuê Nguyễn Bá Phúc đóng giả làm ông Đ. với tiền công 6 triệu đồng. Phúc cung cấp ảnh thẻ, CMND và tập ký tên chủ nhà thật. Ngày 13/9/2018, tại một quán cà phê trên đường Thành Thái (Quận 10 cũ), Phúc đã đóng giả ông Đ., trực tiếp ký tên và lăn tay vào hợp đồng công chứng chuyển nhượng căn nhà cho Lê Văn Chiến trước sự chứng kiến của công chứng viên. Chỉ hai ngày sau, căn nhà được cập nhật đăng bộ sang tên Chiến.

Sau khi nắm trong tay sổ đỏ đứng tên mình, Lê Văn Chiến nảy sinh ý định dùng tài sản này thế chấp ngân hàng để vay vốn. Tuy nhiên, do bản thân làm lao động tự do, không có nguồn thu nhập chứng minh khả năng trả nợ, Chiến bàn bạc với đối tượng Lê Thị Hường (hiện đang bị truy tìm) làm giả hàng loạt hồ sơ.

Cụ thể, Chiến và Hường tự ý chỉnh sửa giá mua bán căn nhà trên bản sao hợp đồng công chứng từ 500 triệu đồng lên 21 tỷ đồng rồi đem đi chứng thực. Đồng thời, Chiến dùng giấy tờ giả thể hiện mình là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Mậu Tín với mức lương 50 triệu đồng/tháng, làm giả sổ đỏ một dãy nhà trọ tại Quận 7 cũ cùng 69 hợp đồng thuê trọ khống để đối phó với khâu thẩm định của ngân hàng.

Với bộ hồ sơ "hoàn hảo" này, ngày 19/9/2018, Chi nhánh một ngân hàng ở quận Thủ Đức cũ đã ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho Chiến vay 14 tỷ đồng. Nhận được tiền, Chiến chỉ đóng lãi được hai kỳ rồi ngưng hẳn, bỏ mặc tài sản thế chấp, chiếm đoạt toàn bộ số tiền vay.

Sự việc chỉ vỡ lở vào cuối tháng 12/2018 khi chủ nhà thật là ông Đ. nhận được tin nhắn và thư nặc danh báo tin sổ đỏ của mình đã bị tráo. Ông Đ. mang sổ đi kiểm tra mới tá hỏa phát hiện nhà mình đã sang tên cho người lạ và bị đem đi thế chấp ngân hàng.