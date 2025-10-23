Thế giới 24h: Ông Zelensky ủng hộ "thỏa hiệp tốt" theo lời ông Trump

Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến Donetsk (ảnh: YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

Ông Zelensky ủng hộ dừng giao tranh theo tiền tuyến hiện tại

Phát biểu hôm 22/10, ông Zelensky – người đang có chuyến thăm các nước Bắc Âu – cho biết, đề xuất dừng giao tranh dọc tiền tuyến hiện tại ở Ukraine, do Tổng thống Mỹ Trump đưa ra, là “một thỏa hiệp tốt”. Tuy nhiên, Nga có thể không ủng hộ đề xuất này.

“Ông Trump đề xuất giữ nguyên vị trí hiện tại và bắt đầu đối thoại. Tôi nghĩ đó là một thỏa hiệp tốt, nhưng tôi không chắc phía Nga sẽ ủng hộ và tôi đã nói điều đó với Tổng thống Mỹ”, ông Zelensky nói.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump với ông Putin ở Hungary được cho là đang bị hoãn lại. Theo Guardian (báo Anh), Ukraine và một số nước châu Âu đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn mà không cần Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ.

Hôm 22/10, Điện Kremlin cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga – Mỹ vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó, Financial Times (báo Anh) đưa tin, cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump với ông Putin khiến giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) lo lắng.

“Chẳng ai thích điều này cả. Tất cả chúng tôi đều gượng cười và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi”, ông nhà ngoại giao của EU nói với Financial Times.

Ông Putin chỉ đạo quân đội Nga tập trận hạt nhân

Tổng thống Nga Putin hôm 22/10 cho biết, cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đã diễn ra theo đúng lịch trình.

Quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars hôm 22/10 (ảnh: Reuters)

“Hôm nay, chúng ta có một cuộc tập trận lực lượng hạt nhân chiến lược theo kế hoạch, như Bộ trưởng Quốc phòng vừa báo cáo. Giờ, hãy bắt đầu làm việc thôi”, ông Putin nói khi trao đổi với các quân nhân từ Điện Kremlin.

Theo TASS, cuộc tập trận được tiến hành dưới sự chỉ đạo của ông Putin.

“Tất cả nhiệm vụ trong cuộc tập trận đã hoàn thành”, Điện Kremlin thông báo.

RIA Novosti đưa tin, trong cuộc tập trận này, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars đã được phóng từ Sân bay vũ trụ Plesetsk, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sineva được phóng từ tàu ngầm hạt nhân Bryansk trên Biển Barents. Oanh tạc cơ tầm xa Tu-95MS cũng tham gia phóng tên lửa hành trình từ trên không.

Ông Netanyahu: Israel không phải chư hầu Mỹ

Phát biểu sau cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 22/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Mỹ - Israel là một liên minh chặt chẽ và Israel không phải chư hầu của Mỹ.

“Tôi muốn nói mọi chuyện một cách rõ ràng. Tuần trước họ nói Israel kiểm soát Mỹ. Tuần này họ lại nói Mỹ kiểm soát Israel. Chuyện này thật vớ vẩn”, ông Netanyahu nói.

“Chúng tôi có mối quan hệ đối tác, một liên minh giữa các đối tác”, ông Netanyahu nói.

Theo ông Netanyahu, trong cuộc chiến ở Dải Gaza, Israel thành công trong việc “kề dao vào cổ Hamas”, trong khi Mỹ cô lập Hamas khỏi các nước Ả Rập và Hồi giáo.

Phó Tổng thống Mỹ Vance đồng tình với quan điểm này.

“Chúng tôi không muốn một quốc gia chư hầu, và đó không phải Israel. Chúng tôi muốn một mối quan hệ đối tác, một đồng minh ở khu vực này”, ông Vance nói.

Phát biểu của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh Mỹ muốn củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel với Hamas và lo ngại chính quyền của Thủ tướng Netanyahu có thể tiếp tục cuộc chiến ở Dải Gaza.

Theo Times of Israel, mục đích chuyến thăm của ông Vance tới Israel là để củng cố lệnh ngừng bắn và hướng các bên giới giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.