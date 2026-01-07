"Luật chơi" nghiệt ngã một thời tại một trung tâm đăng kiểm

Theo kế hoạch, ngày mai (8-1), TAND TPHCM xét xử 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V trực thuộc Cục Đăng kiểm.

"Định mức" hối lộ

Theo nội dung cáo trạng, sai phạm tại Trung tâm 50-04V không bắt đầu từ sự tự phát của các đăng kiểm viên mà được dẫn dắt bởi "chủ trương" xuyên suốt từ cấp cao nhất. Theo đó, từ tháng 3-2022, Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm) đã đưa ra quy định yêu cầu các trung tâm khối V phải trích tiền từ quỹ chung nộp về cho mình hàng tháng.

Để có tiền đáp ứng "định mức" này, giám đốc Trung tâm Nguyễn Xuân Hải đã cụ thể hóa thành các mức giá. Cụ thể, mỗi dây chuyền kiểm định phải nộp về cho Giám đốc từ 10-130 triệu đồng/tuần để làm chi phí "ngoại giao" và nộp lên Cục.

Từ đây, một hệ thống phân chia lợi ích đã được thiết lập. Tại văn phòng của Trung tâm 50-04V, nhân viên Lưu Cao Mỹ Dạ sử dụng các ký hiệu bí mật để đánh dấu vào phiếu kiểm định nhằm phân biệt "xe này của đăng kiểm viên nào".

Các ký hiệu này là căn cứ để tính toán tiền phí vào cuối ngày, đảm bảo không ai bị "chia thiếu". Bên cạnh đó, trong nội bộ trung tâm còn áp dụng một biểu giá cụ thể như 300.000 đồng cho xe rơ mooc, 500.000 đồng cho xe đầu kéo và 1 triệu đồng đồng cho xe gắn máy phát điện. Những xe đi qua "cò" môi giới sẽ nhận được mức giá ưu đãi hơn, tạo thành mạng lưới cộng sinh.

"Hung thần" được hợp thức hóa

"Luật chơi" này buộc các đăng kiểm viên cố ý bỏ qua hàng loạt lỗi kỹ thuật như thiếu chắn bùn, gạt mưa mòn, ghế rách...

Nghiêm trọng hơn, để bỏ qua lỗi nhanh chóng mà không phải đánh rớt xe, các đăng kiểm viên còn cho phép thợ sửa chữa vào trực tiếp tại dây chuyền để sửa phanh ngay trong quá trình kiểm định.

Công an khám xét nơi làm việc tại Trung tâm 50-04V - Ảnh: CACC

Mặt khác, ở mảng nghiệm thu xe cải tạo cũng bị làm giả. Bị cáo Nguyễn Trần Dũng (đăng kiểm viên) đã ký giả chữ ký của đại diện cơ sở thi công trên 92 hồ sơ nghiệm thu cải tạo để nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận tiền.

Theo cáo buộc, tổng số tiền mà đăng kiểm viên Trung tâm 50-04V đã nhận hối lộ là 6,3 tỉ đồng. Trong đó, giám đốc Nguyễn Xuân Hải và phó giám đốc Chu Đình Hiệp được hưởng lợi 570 triệu đồng/người.

Trước phiên tòa, Nguyễn Xuân Hải đã nộp 345 triệu đồng khắc phục hậu quả. 16 bị cáo khác trong vụ án được ghi nhận đã nộp từ 10 đến 184 triệu đồng.