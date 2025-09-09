Thế giới 24h: Định nghĩa "chiến thắng" của ông Zelensky

Ông Zelensky bác bỏ khả năng tới Moscow gặp Tổng thống Nga Putin (ảnh: Reuters)

Ông Zelensky: Ukraine vẫn có thể tuyên bố chiến thắng

Nga từ lâu đã nhấn mạnh rằng nước này không đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine, theo RT.

Về điều kiện chấm dứt xung đột, Nga yêu cầu Ukraine trung lập, phi quân sự hóa và công nhận các khu vực Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia thuộc chủ quyền của Nga.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Zelensky cho rằng Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

“Mục tiêu của Nga là kiểm soát Ukraine. Họ muốn kiểm soát hoàn toàn. Đối với họ, đây là chiến thắng. Nhưng cho đến khi họ làm điều được điều đó, chiến thắng vẫn thuộc về chúng ta. Việc chúng ta sống sót đã là một chiến thắng rồi”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News (nội dung phỏng vấn được công bố hôm 8/9).

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine cũng bác bỏ khả năng tới Moscow (thủ đô Nga) để đàm phán hòa bình.

“Ông Putin nên tới Kiev. Tôi không thể tới Moscow khi đất nước của tôi bị tên lửa tấn công mỗi ngày. Tôi nghĩ ông ấy hiểu điều đó”, ông Zelensky nói.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, ông Putin mời ông Zelensky tới đàm phán và nhấn mạnh, Nga sẽ bảo đảm “100%” an toàn.

UAV Nga đánh trúng hạ tầng điện quan trọng ở Kiev

Bộ Năng lượng Ukraine hôm 8/9 tuyên bố, máy bay không người lái (UAV) của Nga đánh trúng một cơ sở nhiệt điện ở Kiev, gây ra tình trạng mất điện diện rộng và ngắt nguồn cung khí đốt.

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa ở một cơ sở năng lượng tại Kiev (ảnh: Reuters)

“Một trong những cơ sở nhiệt điện ở Kiev bị tấn công dữ dội”, Bộ Năng lượng Ukraine cho hay.

Ông Mykola Kalashnyk – thống đốc tỉnh Kiev – thông báo, vụ tập kích làm hư hại mạng lưới năng lượng ở Kiev và khiến hơn 8.000 ngôi nhà bị ngắt nguồn cung khí đốt.

Hôm 8/9, không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Nga phóng 142 UAV vào nhiều khu vực, trong số đó, có 112 UAV bị bắn hạ, áp chế điện tử. 26 UAV lọt lưới phòng không gây thiệt hại ở 7 địa điểm.

Nepal: Biểu tình phản đối cấm mạng xã hội, nhiều người thương vong

Hôm 8/9, hàng chục nghìn người (chủ yếu là thanh thiếu niên) đã xuống đường biểu tình ở Kathmandu, thủ đô Nepal, nhằm phản đối lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ.

Biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal (ảnh: Getty)

Theo Guardian, chính phủ của Thủ tướng KP Sharma Oli đang đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi ra lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội, trong đó có Facebook, X, YouTube, Instagram, WhatsApp, Reddit, LinkedIn… Lý do là các nền tảng này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát của chính phủ theo quy định mới.

Lệnh cấm có hiệu lực từ nửa đêm ngày 4/9. Chỉ có 5 công ty, bao gồm TikTok, tuân thủ quy định mới và tiếp tục hoạt động ở Nepal.

India Today đưa tin, ít nhất 20 người thiệt mạng và 250 người khác bị thương trong cuộc biểu tình hôm 8/9 ở Kathmandu.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Nepal thông báo có 16 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình. Một số người tử vong do bị đạn bắn trúng đầu và ngực.

Theo Guardian, có đụng độ nổ ra khi người biểu tình cố gắng vượt qua hàng rào và xông vào trụ sở quốc hội. Cảnh sát đáp trả bằng dùi cui, hơi cay, đạn cao su và vòi rồng.