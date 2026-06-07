Thành phố St. Petersburg hứng chịu cuộc tấn công UAV quy mô lớn

Cột khói đen bốc lên sau khi Ukraine tấn công UAV vào St. Petersburg

Vụ tấn công diễn ra vào ngày bế mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026 - sự kiện kinh tế thường niên quan trọng của Nga.

Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov thông báo trên kênh Max vào sáng 6-6 rằng thành phố bị tập kích UAV quân sự quy mô lớn.

Ông kêu gọi người dân ở trong nhà, không ra ngoài theo khuyến cáo của Bộ Chỉ huy Tác chiến. “Hệ thống phòng không đang hoạt động”, ông Beglov viết.

Thống đốc vùng Leningrad cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ 140 UAV bay vào khu vực bao quanh St. Petersburg. Chính quyền địa phương thông tin hiện chưa có thương vong và chưa ghi nhận thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Trước đó, khu vực này cũng hứng chịu một cuộc không kích lớn bằng máy bay không người lái vào ngày 3-6, ngày khai mạc diễn đàn SPIEF thu hút đại diện từ hơn 130 quốc gia tham gia.

Hiện chính quyền St. Petersburg duy trì khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng cho đến khi hệ thống phòng không hoàn tất kiểm soát không phận.