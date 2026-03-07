Nóng: Tổng thống Iran tuyên bố ngừng tấn công và xin lỗi các nước láng giềng

Tehran liên tiếp bị tấn công sáng 7/3. Ảnh: Al Jazeera.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran hôm qua đã phê chuẩn quyết định rằng các nước láng giềng sẽ không còn bị tấn công hay phóng tên lửa, trừ khi một cuộc tấn công nhằm vào Iran được phát động từ các nước đó.

Theo các phát biểu được truyền thông Iran đăng tải, tổng thống cũng đã gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng về những cuộc không kích đã diễn ra trong những ngày qua.

Ông kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh không trở thành “con rối trong tay chủ nghĩa đế quốc”, đồng thời cảnh báo họ không được tấn công lãnh thổ Iran.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Israel đã sử dụng hơn 80 máy bay chiến đấu để thực hiện "làn sóng tấn công quy mô lớn" nhằm vào Iran trong những giờ đầu ngày thứ Bảy 7/3.

IDF nói rằng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm cả trường đại học quân sự Imam Hossein được sử dụng để đào tạo các sĩ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). IDF nói thêm rằng trường đại học này “chứa nhiều tài sản quân sự”.

Các mục tiêu khác bao gồm một khu phức hợp lắp ráp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cơ sở hạ tầng ngầm để lưu trữ tên lửa đạn đạo, hầm trú ẩn quân sự và các trung tâm chỉ huy nơi "các quan chức cấp cao của chế độ Iran đang hoạt động". Các địa điểm phóng tên lửa ở miền tây và miền trung Iran cũng bị tấn công.

Các đoạn phim và hình ảnh từ Tehran cho thấy khói đen và tiếng nổ trong bóng tối trước bình minh, cũng như ngọn lửa bùng lên tại sân bay Mehrabad của thành phố.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đã cáo buộc Israel tấn công sân bay.

Chiến sự tại các quốc gia vùng Vịnh

Sáng nay 7/3, các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục chống đỡ các cuộc tấn công trả đũa từ Iran khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 8.

Ả Rập Xê Út đã chặn và phá hủy 20 máy bay không người lái đang tiếp cận mỏ dầu Shaybah khổng lồ của nước này vào thứ Bảy - một phần trong 5 đợt tấn công riêng biệt kể từ nửa đêm, theo Bộ Quốc phòng nước này.

3 tên lửa được phóng về phía Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan đã bị phá hủy, cũng như một máy bay không người lái ở phía đông thủ đô Riyadh.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, hệ thống phòng không đã phản ứng với mối đe dọa tên lửa vào khoảng 10 giờ sáng thứ Bảy, theo thông báo của cơ quan quản lý khủng hoảng và thảm họa khẩn cấp quốc gia của vương quốc trên kênh X.

Vài giờ trước đó, chính phủ Dubai đã báo cáo một “sự cố nhỏ” do mảnh vỡ rơi xuống sau một vụ đánh chặn. Không có thương vong nào được báo cáo.

UAE đã đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo và 109 máy bay không người lái vào thứ Sáu, theo Bộ Quốc phòng nước này, cho biết lực lượng của họ vẫn “trong tình trạng cảnh giác cao độ” để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào sắp tới.

Tại Bahrain, còi báo động lại vang lên sáng sớm nay và người dân được kêu gọi di chuyển đến nơi an toàn gần nhất, Bộ Nội vụ nước này cho biết. Lực lượng Quốc phòng Bahrain đã đánh chặn 84 tên lửa và 147 máy bay không người lái nhắm vào vương quốc kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào thứ Bảy tuần trước.