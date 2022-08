Thái Lan bắt trùm cờ bạc Trung Quốc

Chủ Nhật, ngày 14/08/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhà chức trách Bangkok - Thái Lan đã bắt giữ một doanh nhân Trung Quốc, một trùm cờ bạc đã trốn chạy khỏi Trung Quốc 10 năm trước.

Theo The Bangkok Post, người bị bắt tên She Zhijiang, 40 tuổi, đã bị hủy visa Thái Lan trong khi chờ yêu cầu dẫn độ. She đã trốn chạy khỏi Trung Quốc từ năm 2012, theo truyền thông Trung Quốc.

Ông She trước đó đã có nhiều dự án lớn gây tranh cãi cùng liên doanh về game ở Campuchia và ở Shwe Kokko, Kayin - Myanmar, cũng như một dự án xổ số ở Philippines.

Tranh vẽ trùm cờ bạc She Zhijiang - Ảnh: CANXIN GLOBAL

Lệnh truy nã của Interpol được công bố vào tháng 5-2021 cho biết She đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở Trung Quốc liên quan đến việc điều hành một sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp và có thể phải đối diện với bản án 10 năm tù.

Thông báo của Interpol cũng cho hay trong khoảng thời gian từ tháng 1-2018 đến tháng 2-2021, nghi phạm - được mô tả là "kẻ đứng đầu một băng nhóm tội phạm" - đã thông đồng với những người khác để đăng ký công ty, nghiên cứu và phát triển các nền tảng cờ bạc trực tuyến.

Các web cờ bạc trực tuyến liên quan đến She bao gồm Hongshulin, Yigou, Yiyou International với 330.000 con bạc tham gia. Số tiền thu được lên tới 150 triệu nhân dân tệ (tương đương 22,2 triệu USD), đã được chuyển ra nước ngoài. Truyền thông Thái Lan cũng đưa tin một nạn nhân Trung Quốc bị lừa mất một số tiền lớn đã tự tử.

Interpol cho biết She có hộ chiếu Campuchia nhưng sinh ra ở Hồ Nam - Trung Quốc.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thai-lan-bat-trum-co-bac-trung-quoc-20220814080311152.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thai-lan-bat-trum-co-bac-trung-quoc-20220814080311152.htm