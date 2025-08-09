Binh sĩ Thái Lan giẫm phải mìn; Ông Hun Sen cảnh báo diễn biến ‘ná bắn bi’ ở biên giới

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia có diễn biến mới sau khi hai bên đạt được thoả thuận tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) trong tuần này.

Binh sĩ Thái Lan bị thương do giẫm phải mìn

Ngày 9-8, Trung tâm Tác chiến Quân khu 2 Thái Lan báo cáo về ba binh sĩ đã bị thương do mìn nổ khi đang tuần tra dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, theo tờ Nation.

Theo đơn vị này, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 9-8 (giờ địa phương) khi lực lượng thuộc Đại đội Bộ binh 111 đang tuần tra để rào dây thép gai bảo vệ khu vực giữa hai làng Don Ao và Krisana, huyện Kantharalak, tỉnh Si Sa Ket.

Binh sĩ Thái Lan được đưa đến bệnh viện sau khi giẫm phải mìn khi đang tuần tra biên giới Thái Lan - Campuchia vào sáng 9-8. Ảnh: KHAOSOD

Tổ tuần tra do Thượng sĩ nhất Thani Paha chỉ huy, cùng hai binh sĩ khác. Trong lúc kiểm tra tuyến đường, một binh sĩ đã giẫm phải mìn, khiến cả ba người bị thương.

Thương tật cụ thể như sau: Thượng sĩ Thani Paha mất phần dưới chân trái; Binh nhì Phakphum Chaisura bị thương ở tay và lưng; Binh nhì Thananchai Kraiwong bị chấn động và tổn thương màng nhĩ.

Cả ba binh sĩ bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Campuchia chưa bình luận về thông tin trên.

Campuchia: Tình hình biên giới duy trì ổn định

Ngày 9-8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng tình hình dọc biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn ổn định từ nửa đêm đến 6 giờ sáng 9-8, theo tờ Khmer Times.

Bà Socheata nói rằng lực lượng vũ trang Campuchia vẫn vững vàng, luôn cảnh giác cao và cam kết thực hiện thỏa thuận đạt được tại cuộc họp bất thường của GBC vừa diễn ra ở Malaysia.

Về Nhóm Quan sát Tạm thời (IOT), bà Socheata cho biết lực lượng này đang tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại thực địa.

Ngày 8-8, IOT đã tới thăm sở chỉ huy của Nhóm Quan sát ASEAN (AOT) và một số địa điểm khác hỗ trợ nhiệm vụ ở tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

IOT gồm đại diện bảy nước, do Tùy viên Quốc phòng Malaysia tại Campuchia - Đại tá Nazlee Bin Abdul Rahim, làm trưởng nhóm, cùng các đại biểu từ Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng sự tham gia tích cực của các thành viên thể hiện cam kết chung nhằm bảo đảm thành công và duy trì thỏa thuận ngừng bắn, hướng tới mục tiêu thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển vì người dân Campuchia và Thái Lan.

Bà Socheata nhắc lại lời kêu gọi Thái Lan lập tức trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia đang bị phía Thái tạm giam.

Quyền thủ tướng Thái Lan thị sát biên giới

Ngày 9-8, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã tới tỉnh Surin cùng Bộ trưởng Ngoại giao Maris Sangiampongsa để theo dõi tình hình xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia, theo tờ Nation.

Ông Phumtham cho biết kế hoạch ban đầu là đến tỉnh Si Sa Ket, nhưng do nhiều người sơ tán tại đây đã trở về nhà, ông quyết định tới Surin - nơi người dân vẫn còn lo ngại về an toàn.

Sau chuyến thị sát, ông Phumtham cho biết đánh giá ban đầu về tình hình đã được hoàn tất.

Ông Phumtham dự đoán đến ngày 10-8 hầu hết người sơ tán sẽ có thể trở về, ngoại trừ những hộ có nhà bị hư hại quá nặng, không thể ở được. Chính phủ sẽ thu xếp hỗ trợ thêm cho các hộ này.

Thái Lan chuẩn bị khởi kiện Campuchia

Ngày 9-8, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan - ông Maris Sangiampongsa nói rằng Thái Lan đang tiếp tục thu thập chứng cứ để chuẩn bị cho khả năng khởi kiện, cả trong nước lẫn tại các tòa án quốc tế, đối với các quan chức Campuchia đã ra lệnh gây ra các vụ đụng độ gần đây giữa Thái Lan - Campuchia, theo Nation.

Ông Maris đưa ra phát biểu này trước khi cùng Quyền Thủ tướng Phumtham tới tỉnh Surin để theo dõi tình hình biên giới và thu thập thêm chứng cứ tại hiện trường.

Ông Maris giải thích rằng các thủ tục trong nước sẽ tuân theo quy trình pháp lý của Thái Lan, trong khi vụ kiện quốc tế vẫn đang được nghiên cứu, tham khảo tiền lệ từ các vụ việc tương tự ở những quốc gia khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan lưu ý rằng việc khởi kiện quốc tế có nhiều cấp độ và yêu cầu về thủ tục.

Ông Hun Sen cảnh báo về diễn biến mới trong xung đột Thái Lan - Campuchia

Ngày 8-8, Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ông Hun Sen đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về diễn biến mới trong xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan.

Theo ông Hun Sen, căng thẳng biên giới đã chuyển từ súng đạn nay đã chuyển sang dùng ná bắn bi. Ông Hun Sen cho rằng nếu không xử lý kịp thời, có thể đe dọa thoả thuận ngừng bắn mong manh hiện nay.

“Thực ra, tôi không muốn đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, nếu im lặng, giới lãnh đạo Thái Lan có thể không hay biết, và cộng đồng quốc tế có thể hiểu sai tình hình. Xung đột biên giới Campuchia -Thái Lan đã chuyển từ một cuộc chiến dùng vũ khí sang việc sử dụng ná bắn bi” - ông Hun Sen viết trên Facebook.

Theo Chủ tịch Thượng viện Campuchia, nhìn thoáng qua, điều này có vẻ vụn vặt hoặc thậm chí buồn cười nhưng nếu xem xét kỹ, đây là vấn đề nghiêm trọng.

Hình ảnh binh sĩ Campuchia sử dụng ná. Ảnh: FACEBOOK/HUN SEN

“Nếu chúng ta không can thiệp, tình hình sẽ leo thang từ ná bắn sang mọi loại vũ khí, cuối cùng phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã vất vả đạt được, với sự hòa giải tích cực của Thủ tướng Malaysia và sự tham gia của Trung Quốc cùng Mỹ” - ông Hun Sen lưu ý.

“Về phía Campuchia, nếu những hành động này đang xảy ra, tôi kêu gọi chính phủ lập tức ra lệnh cho lực lượng quân sự ngừng sử dụng. Tôi cũng hy vọng giới lãnh đạo Thái Lan sẽ ban hành mệnh lệnh tương tự đối với quân đội của họ để chấm dứt việc sử dụng vũ khí, như thể hiện trong các hình ảnh đính kèm” - ông Hun Sen kết luận.