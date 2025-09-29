Tên lửa HIMARS của Ukraine đánh trúng nhà máy nhiệt điện Nga ở vùng Belgorod

Một nhà máy nhiệt điện ở Ukraine bị hư hại trong xung đột. Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images.

Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ truyền thông Nga, cho biết vụ tấn công đánh trúng một trạm biến áp, dẫn đến sự cố mất điện ở nhiều khu vực thuộc vùng Belgorod. Thống đốc Vyacheslav Gladkov xác nhận cơ sở hạ tầng trọng yếu bị tập kích, đồng thời thừa nhận có tình trạng mất điện nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS, với tầm bắn khoảng 70 km, cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga ở phía bên kia biên giới với độ chính xác cao hơn nhiều so với trước đây.

Diễn biến mới phần nào cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh tập kích hạ tầng năng lượng Nga bằng vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao, không chỉ bằng các máy bay không người lái (UAV). Belgorod ở vùng biên giới giáp Kharkiv của Ukraine, thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cũng xác nhận Kiev sẽ tiếp nhận thêm các hệ thống Patriot và HIMARS trong gói viện trợ vũ khí của Mỹ, do các nước đồng minh NATO tài trợ chi phí.

Lần gần nhất tên lửa HIMARS được nhắc đến trong xung đột là vụ tập kích sở chỉ huy của Lữ đoàn số 85 thuộc quân đội Nga tại vùng Donetsk, khiến chỉ huy lữ đoàn và 5 người khác thiệt mạng.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đòn đánh được tiến hành bằng vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao, song không nêu cụ thể. Tim White, nhà báo chuyên đưa tin về Ukraine, nhận định lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo phản lực HIMARS.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 25/9 cho biết, các đòn tập kích nhằm vào cơ sở dầu khí đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung nhiên liệu và hệ thống hậu cần cho lực lượng Nga.

Theo Financial Times, kể từ tháng 8/2025, đã có 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga bị máy bay không người lái Ukraine tấn công, khiến công suất lọc dầu giảm hơn 1 triệu thùng mỗi ngày.