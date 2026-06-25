Mỹ rót 672 triệu USD để xử lý kho uranium của Iran?

Theo nguồn tin của Fox News Digital, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đang đề xuất gói ngân sách 672 triệu USD nhằm phục vụ hoạt động di dời vật liệu hạt nhân của Iran, tăng cường công tác thanh sát, xác minh cùng các hoạt động chống phổ biến vũ khí hạt nhân khác.

Đây là một phần trong gói ngân sách bổ sung trị giá 80 tỉ USD của Nhà Trắng.

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc thu hồi và loại bỏ các vật liệu hạt nhân của Iran, gồm uranium hexafluoride (UF6), uranium dưới nhiều dạng khác nhau và nhiên liệu của các lò phản ứng nghiên cứu, kể cả uranium làm giàu cấp độ cao.

Bên cạnh đó, đề nghị ngân sách cũng bao gồm các hoạt động xác minh của Mỹ tại Iran, hỗ trợ các đợt thanh sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tăng cường khả năng phát giác các hoạt động buôn lậu vật liệu hạt nhân và mở rộng hoạt động của Đội hỗ trợ khẩn cấp hạt nhân tại Trung Đông.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất gói ngân sách 672 triệu USD để loại bỏ vật liệu hạt nhân của Iran. Ảnh: EPA

Chia sẻ với Fox News Digital hôm 24-6, quan chức Nhà Trắng cho biết khoản ngân sách sẽ được chuyển cho Bộ Năng lượng nhằm hỗ trợ các hoạt động chấm dứt khả năng phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran, kể cả việc xử lý các vật liệu, kỹ thuật, trang thiết bị và hạ tầng nhạy cảm liên quan đến phổ biến hạt nhân.

Đề nghị ngân sách được đưa ra trong lúc các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang nỗ lực cụ thể hóa bản ghi nhớ ghi nhớ (MoU) được ký kết gần đây thành một thỏa thuận chi tiết hơn, nhằm kiểm soát chương trình hạt nhân và kho dự trữ uranium làm giàu của Tehran.

Hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đang trình bày trước Ủy ban Nghiên cứu Cộng hòa thuộc Hạ viện về gói ngân sách 80 tỉ USD nhằm chi trả cho chiến dịch Epic Fury (tạm dịch: Thịnh nộ kinh hoàng) và bổ sung kho dự trữ đạn dược của Mỹ.

Trước đó, bản ghi nhớ ký ngày 17-6 giữa Mỹ và Iran đã mở đường cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Thụy Sĩ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu. Tuy nhiên, bản ghi nhớ chưa xác định số phận cuối cùng của kho uranium làm giàu của Iran.

Cả hai phía đều chưa công bố đã đạt được thỏa thuận về việc số vật liệu đó sẽ tiếp tục được giữ lại Iran, được giảm nồng độ, chuyển sang một quốc gia khác hay bị tiêu hủy hoàn toàn.

Khoản 672 triệu USD là một phần trong gói ngân sách bổ sung 80 tỉ USD của chính quyền Mỹ liên quan đến cuộc xung đột với Iran và các diễn biến sau đó.

Việc xử lý kho uranium làm giàu của Iran được dự báo là thách thức lớn. Điển hình như năm 1994, trong chiến dịch bí mật mang tên Project Sapphire, Mỹ từng phải mất nhiều tuần đóng gói, áp tải an ninh nghiêm ngặt và dùng không quân vận tải để vận chuyển 600 kg uranium làm giàu cấp độ cao khỏi Kazakhstan về Mỹ sau khi Liên Xô sụp đổ.