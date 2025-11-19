Hạ viện Mỹ nhất trí công bố hồ sơ tỉ phú ấu dâm Epstein với tỉ lệ phiếu áp đảo

Ngày 18-11, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp công bố các hồ sơ liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, theo hãng tin Reuters.

Dự luật mang tên “Minh bạch Hồ sơ Epstein” được các hạ nghị sĩ thông qua với tỉ lệ áp đảo (427-1). Dự luật yêu cầu công khai toàn bộ hồ sơ chưa được phân loại liên quan ông Epstein.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài giờ sau khi khoảng 20 người được cho là nạn nhân trong các cáo buộc lạm dụng của ông Epstein tập trung bên ngoài Điện Capitol cùng các nghị sĩ đảng lưỡng đảng để kêu gọi công bố “hồ sơ Epstein”.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tại Điện Capitol sau cuộc bỏ phiếu ngày 18-11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Dự luật được Hạ viện thông qua sau nhiều tháng tranh cãi nội bộ trong đảng Cộng hoà về mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và vị tỉ phú bị kết án phạm tội tình dục. Gần đây, Tổng thống Trump đã cho thấy sự đảo chiều khi thúc đẩy Hạ viện bỏ phiếu công bố hồ sơ Epstein - một động thái mở đường cho cuộc bỏ phiếu ngày 18-11.

Dự luật hiện được chuyển đến Thượng viện.

Sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, các thượng nghị sĩ cho biết họ sẵn sàng hành động nhanh chóng đối với dự luật do Hạ viện thông qua.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông sẽ thúc đẩy Thượng viện thông qua theo sự đồng thuận tuyệt đối vào tối 18-11 (giờ địa phương, tức sáng 19-11 theo giờ VN).

“Cuối ngày hôm nay, tôi sẽ đề nghị Thượng viện bỏ phiếu thông qua dự luật Epstein do Hạ viện gửi lên theo thủ tục đồng thuận tuyệt đối. Các nhóm đại diện nạn nhân của ông Epstein đã nêu rõ rằng họ không muốn sửa đổi dự luật” - ông Schumer nói tại Thượng viện chiều 18-11.

“Hạ viện đã đưa ra quan điểm một cách áp đảo. Chỉ có một lựa chọn đúng cho Thượng viện: Thông qua dự luật như nguyên trạng hôm nay” - ông Schumer nhấn mạnh.

Cùng ngày, Lãnh đạo phe đa số Cộng hoà tại Thượng viện John Thune nói rằng dự luật có thể được Thượng viện nhanh chóng thông qua theo thủ tục đồng thuận tuyệt đối, và ông cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng các thượng nghị sĩ sẽ tìm cách sửa đổi văn kiện.

Ông Thune nói thêm rằng “có khả năng” Thượng viện sẽ thông qua dự luật vào tối 18-11.