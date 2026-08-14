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Chiều 14/8, nhiều vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sự kiện: An toàn giao thông

Chỉ trong khoảng 2 giờ, cao tốc Nội Bài - Lào Cai liên tiếp xảy ra 3 sự cố giao thông khiến nhiều phương tiện hư hỏng.

Chiều 14/8, Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông tin, trưa và đầu giờ chiều cùng ngày, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra nhiều sự cố giao thông, khiến phương tiện lưu thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Cụ thể, khoảng 11h30, tại Km100+600, xe khách biển kiểm soát 18B-024.20 do không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào phía sau xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-075.64.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người và tài sản đường bộ, phương tiện bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa, trong khi hệ thống an toàn giao thông và nền, mặt đường tại hiện trường bình thường.

Chiều 14/8, nhiều vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - 1

Chiều 14/8, nhiều vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - 2

Hiện trường các vụ tai nạn. Ảnh: VEC.&nbsp;

Hiện trường các vụ tai nạn. Ảnh: VEC. 

Khoảng 10 phút sau, tại Km100+400, thuộc phường Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, tiếp tục xảy ra sự cố giao thông.

Theo thông tin ban đầu, xe khách biển kiểm soát 21B-004.46 bị mất lái, đâm vào tôn sóng ngoài lề đường rồi lật. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đường bộ đang được thống kê, phương tiện bị hư hỏng.

Đến 13h15, tại Km158+520, thuộc xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, xe khách biển kiểm soát 25H-001.00 lưu thông hướng Nội Bài - Lào Cai không giữ khoảng cách, va chạm vào đuôi xe con biển kiểm soát 30L-884.31 đi cùng chiều. Hai phương tiện bị hư hỏng, không có thiệt hại về người.

Các đội vận hành đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông, xử lý sự cố và huy động phương tiện cứu hộ khi cần thiết.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.

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Theo Quỳnh Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/08/2026 14:52 PM (GMT+7)
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