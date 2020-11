Số tiền khổng lồ Wisconsin yêu cầu ông Trump trả trước để kiểm phiếu lại

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 10:45 AM (GMT+7)

Ủy ban bầu cử bang Wisconsin ngày 16.11 thông báo nếu Tổng thống Donald Trump muốn kiểm phiếu lại ở bang này thì phải trả trước số tiền không hề nhỏ.

Hiện chưa rõ đội ngũ tranh cử của ông Trump có nộp đơn yêu cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin hay không.

Meagan Wolfe, người đứng đầu Ủy ban bầu cử Wisconsin nói 7,9 triệu USD là số tiền cần thiết để kiểm lại 3,2 triệu phiếu bầu trên toàn bang.

CNN xướng tên ứng viên Joe Biden là người chiến thắng ở Wisconsin và giành 10 phiếu đại cử tri. Ông Biden hiện đang dẫn trước ông Trump ở Wisconsin với 20.470 phiếu bầu, tương đương 0,62%.

Theo luật bang, vì tỷ lệ thắng của ông Biden nằm trong khoảng 0,25-1% nên ông Trump có quyền yêu cầu kiểm phiếu lại, nhưng phải trả toàn bộ chi phí.

Con số 7,9 triệu USD cao hơn đáng kể so với chi phí 2 triệu USD để bang Wisconsin kiểm phiếu lại trong cuộc bầu cử năm 2016.

“Số tiền cần thiết để kiểm phiếu lại cao hơn nhiều so với năm 2016 vì bao gồm thêm kinh phí sử dụng những không gian lớn hơn để duy trì giãn cách xã hội trong đại dịch Covid-19, bảo đảm an ninh cho những không gian đó, do có một lượng lớn phiếu bầu vắng mặt và chi phí thuê trang thiết bị kiểm phiếu”, bà Wolfe nói.

Hạn chót để đội ngũ tranh cử của ông Trump nộp đơn yêu cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin là vào 5 giờ chiều ngày 18.11 (giờ địa phương). Sau ngày này, bang Wisconsin sẽ không chấp nhận yêu cầu kiểm phiếu lại. Kết quả kiểm phiếu chính thức được ấn định công bố vào ngày 1.12, theo luật bang.

Sau ngày này, kết quả bầu cử ở Wisconsin sẽ không còn có thể thay đổi được. Đội ngũ tranh cử của ông Trump từng tuyên bố muốn kiểm phiếu lại ở Wisconsin vì nghi vấn có gian lận phiếu bầu.

“Chúng tôi chưa nhận được yêu cầu về việc kiểm phiếu lại”, bà Wolfe nói.

