Những ai được ưu tiên vị trí hàng đầu xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9?

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4686 về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh giao các Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng phương án triển khai trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Hà Nội yêu cầu chuẩn bị chu đáo, không để bị động trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9. Ảnh minh họa

Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành là cơ quan thường trực của các Tiểu ban chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban khác trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo phục vụ kịp thời hoạt động hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch UBND thành phố phân công Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn, Trưởng Tiểu ban An ninh, giao thông chỉ đạo xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông... đảm bảo an ninh, trật tự tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các tuyến đường, tuyến phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua.

Cùng với đó là bố trí lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ nhân dân xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi phù hợp tình hình thực tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Tiểu ban Vật chất hậu cần chỉ đạo triển khai phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm, chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách... Qua đó thể hiện tình cảm thân thiện, mến khách của Thủ đô, Thành phố vì hòa bình.

UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên địa bàn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện, mến khách, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân và du khách từ các địa phương khác về Hà Nội tham dự các hoạt động ý nghĩa này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng, Trưởng Tiểu ban Lễ tân chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai phương án lễ tân, tổ chức đón tiếp đại biểu dự các hoạt động kỷ niệm, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đảm bảo trang trọng, chu đáo.