Siêu sao bóng đá Mbappe bị lãnh đạo phe cực hữu Pháp chỉ trích

Siêu sao Kylian Mbappe hiện đang thi đấu cùng đội tuyển Pháp ở Euro 2024.

Cuối tháng này, nước Pháp sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử sau khi Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố giải tán Quốc hội. Nếu đảng RN đối lập giành được một chiến thắng lớn sau vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 7/7 thì ông Macron không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho đảng này một cơ hội nắm quyền trong chính phủ.

Nếu điều đó xảy ra, ông Bardella, người năm nay mới 28 tuổi, có thể được chỉ định làm Thủ tướng Pháp. Lãnh đạo thực tế của đảng RN, bà Marine Le Pen nhiều khả năng sẽ chỉ muốn nhắm tới chiếc ghế tổng thống quyền lực.

Hôm 18/6, ông Bardella đã đưa ra chỉ trích nhắm vào siêu sao Kylian Mbappe, người đang cùng đội tuyển Pháp thi đấu tại vòng chung kết Euro 2024 ở Đức.

"Tôi có một sự tôn trọng lớn đối với các cầu thủ bóng đá của chúng ta, dù là Marcus Thuram hay Kylian Mbappe. Họ là các ngôi sao bóng đá, biểu tượng của giới trẻ. Nhưng chúng ta cần biết tôn trọng người dân Pháp, tôn trọng lá phiếu của tất cả mọi người", ông Bardella nói với truyền thông Pháp.

"Trong khi những cầu thủ đó may mắn được hưởng mức đãi ngộ cao, khi họ là triệu phú thì tôi cảm thấy hổ thẹn vì họ lại đưa ra lời khuyên đối với những người phải chật vật kiếm sống, những người không bao giờ có được cảm giác an toàn, không có cơ hội sống ở các khu phố được bảo đảm an ninh quá mức", ông Bardella nói.

Trước trận mở màn của đội tuyển Pháp tại Euro 2024, siêu sao Mbappe đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Macron, lên tiếng cảnh báo "phe cực hữu đang chạm tới cánh cửa quyền lực". Mbappe kêu gọi người dân Pháp, đặc biệt là người trẻ đi bầu cử và bỏ phiếu cho đảng cầm quyền của ông Macron.

Trước đó, một tiền đạo đội tuyển Pháp là Marcus Thuram còn hối thúc người dân Pháp "chiến đấu mỗi ngày" để ngăn đảng đối lập RN nắm quyền lực.

Ông Jordan Barella (phải) có thể trở thành Thủ tướng Pháp nếu đảng RN giành đa số ghế trong Quốc hội.

Trong thông điệp mới, siêu sao Mbappe không đề cập trực tiếp tới đảng cực hữu RN, nhưng cũng nêu lập trường tương tự như Thuram.

"Tôi phản đối quan điểm cực đoan và những ý tưởng chia rẽ mọi người. Tôi tự hào khi đại diện cho nước Pháp. Tôi không muốn đại diện cho một quốc gia không phù hợp với các giá trị của chúng tôi,” Mbappe nói. Lời kêu gọi đó đã gây tiếng vang đối với giới trẻ sống ở nơi Mbappe lớn lên, vùng vùng ngoại ô nghèo khó của Paris.

Trong khi đó, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo phát biểu trong một cuộc họp báo tại trại huấn luyện của đội ở Đức, rằng các cầu thủ được tự do bày tỏ ý kiến của mình. Ông kêu gọi các đảng phái chính trị Pháp không sử dụng những bình luận này để tuyên truyền có lợi.

Chủ tịch đảng RN, ông Bardella đã kêu gọi cử tri trao cho phe đối lập đa số ghế trong Quốc hội và khẳng định ông sẽ "từ chối" trở thành Thủ tướng nếu không đạt được điều này.

Đảng cầm quyền của ông Macron hiện nhận được ít sự ủng hộ hơn phe cực hữu và liên minh cánh tả. Đảng cầm quyền sẽ phải đối mặt với cuộc đấu tranh khó khăn để thu hẹp khoảng cách khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là cuộc bầu cử diễn ra.

