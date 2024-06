Ông Macron lên tiếng về tin đồn có thể từ chức

Ảnh hưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày càng suy giảm khi nắm quyền nhiệm kỳ hai.

Hôm 9/6, ông Macron đã bất ngờ giải tán Quốc hội sau khi các kết quả bầu cử dự đoán cho thấy phe đối lập National Rally (RN) giành được gấp đôi số phiếu bầu so với đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu. Ở thủ đô Paris của Pháp, có những tin đồn về việc ông Macron có thể từ chức nếu đảng RN giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

“Tôi tham gia để giành chiến thắng”, ông Macron trả lời tạp chí Pháp Le Figaro trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 11/6. Đồng thời, ông Macron nói Hiến pháp của quốc gia nêu rõ nhiệm vụ của tổng thống, “bất kể kết quả tổng tuyển cử ra sao”.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin có hành động giống như "đổ thêm dầu vào lửa", khi mô tả ông Macron đưa ra quyết định giống như cựu Tổng thống Charles de Gaulle. Ông Gaulle đã từ chức Tổng thống Pháp vào năm 1969, sau khi thất bại trong một cuộc trưng cầu dân ý về cải cách chính phủ.

Sáng ngày 11/6, tờ Europe1 của Pháp đăng tải thông tin về việc "ông Macron thảo luận khả năng từ chức, thậm chí là trước cuộc tổng tuyển cử". Điện Elysee sau đó đã ra thông báo bác bỏ thông tin.

Hôm 10/6, Tổng biên tập tạp chí Le Figaro, Alexis Brezet nói "ảnh hưởng của ông Macron ở Pháp ngày càng suy giảm" và chỉ trích việc ông Macron muốn can thiệp sâu hơn vào xung đột ở Ukraine thay vì giải quyết những vấn đề cấp bách khác mà người dân Pháp quan tâm.

Ông Brezet hoài nghi về khả năng đảng cầm quyền của ông Macron có thể giành đa số ghế trong Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Ông nói sự trỗi dậy của đảng đối lập RN là kết quả của tình trạng người nhập cư không kiểm soát ở Pháp.

Các nhà phân tích phương Tây nhận định, phe đối lập RN có thể chưa đạt đủ số phiếu cần thiết để chiếm đa số ghế trong Quốc hội. Động thái của ông Macron cũng được coi là "canh bạc tất tay", buộc người dân chọn đảng cầm quyền do ông lãnh đạo hay phe cực hữu. Với hành động bất ngờ này, ông Macron hi vọng người dân sẽ đưa ra lựa chọn an toàn, nghĩa là bầu cho đảng cầm quyền.

Cuộc tổng tuyển cử ở Pháp sẽ diễn ra vào ngày 30/6 và vòng hai diễn ra vào ngày 7/7, vài tuần trước khi Thế vận hội mùa hè diễn ra ở Pháp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]