Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình đặc biệt Sao sáng dẫn đường tại 4 điểm cầu: Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và TPHCM. Chương trình là hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an... cùng đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 tỉnh thành phố tổ chức điểm cầu truyền hình và các tỉnh lân cận, đại diện các ban bộ ngành Đoàn thể trung ương và địa phương.

Với ba chương Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh, cầu truyền hình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" trên sân khấu.

Xuyên suốt chương trình là những phóng sự, câu chuyện có thật về những cuộc chia ly không có ngày hẹn trở lại, những mối tình còn dang dở, những người mẹ, người vợ, người con chờ đợi suốt hàng chục năm và những hành trình tìm kiếm kéo dài tưởng như không có hồi kết. Từ những lá thư, kỷ vật của liệt sĩ, đến các cuộc gặp gỡ với thân nhân, nhân chứng trong và ngoài nước, mỗi câu chuyện đều khắc họa sâu sắc giá trị của hai chữ "trở về".

Theo anh Lê Bá Xuân - em trai liệt sĩ, nhiều năm qua gia đình vẫn thắp hương tại nghĩa trang Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo thông tin trên giấy báo tử. Tuy nhiên, khi phát hiện một ngôi mộ khác tại nghĩa trang Hòa An cũng mang tên Lê Bá Loan với thông tin trùng khớp, gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ giám định ADN để xác định chính xác nơi người thân yên nghỉ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui tìm được người thân vẫn đi cùng nỗi trăn trở khi gia đình mong muốn đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương để người mẹ già có thể được ở gần con trong những năm tháng cuối đời. Họ cũng hy vọng ngôi mộ còn lại mang tên Lê Bá Loan sẽ sớm được xác định danh tính để một gia đình khác cũng có cơ hội đón người thân trở về.

Một trong những điểm nhấn xúc động nhất tại điểm cầu Hà Nội là lễ trao kết quả giám định ADN trùng khớp cho thân nhân 7 liệt sĩ tại điểm cầu Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp trao kết quả cho các gia đình. Khoảnh khắc những người đã hy sinh được gọi lại đúng tên mình sau nhiều thập kỷ không chỉ là niềm hạnh phúc của từng gia đình, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của hành trình trả lại tên cho các anh bằng khoa học và trách nhiệm của cả xã hội.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao hình ảnh phục dựng chân dung cho thân nhân ba liệt sĩ, giúp các gia đình lần đầu tiên được nhìn lại gương mặt người thân sau nhiều năm chỉ còn lưu giữ trong ký ức.

Khép lại cầu truyền hình, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Võ Hạ Trâm, Vũ Thắng Lợi và Thanh Lam thể hiện đồng thời tại bốn điểm cầu đã gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của hành trình tri ân.