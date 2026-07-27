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Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ

Sự kiện: Thời sự

Những bức thư từ chiến trường, hành trình đi tìm người thân suốt hàng chục năm, khoảnh khắc thân nhân nhận kết quả giám định ADN và lần đầu nhìn lại gương mặt người thân qua ảnh phục dựng... Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" không chỉ là chương trình nghệ thuật tri ân, mà còn trở thành nhịp cầu nối ký ức, thắp lên hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình đặc biệt Sao sáng dẫn đường tại 4 điểm cầu: Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và TPHCM. Chương trình là hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình đặc biệt Sao sáng dẫn đường tại 4 điểm cầu: Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và TPHCM. Chương trình là hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an... cùng đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 tỉnh thành phố tổ chức điểm cầu truyền hình và các tỉnh lân cận, đại diện các ban bộ ngành Đoàn thể trung ương và địa phương.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an... cùng đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 tỉnh thành phố tổ chức điểm cầu truyền hình và các tỉnh lân cận, đại diện các ban bộ ngành Đoàn thể trung ương và địa phương.

Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ - 3

Chương trình còn có sự tham gia của đông đảo các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và gia đình, các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm và đông đảo nhân dân tham dự tại các điểm cầu.

Với ba chương Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh, cầu truyền hình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" trên sân khấu.

Với ba chương Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh, cầu truyền hình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" trên sân khấu.

Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ - 6

Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ - 7

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường còn mở ra hành trình kết nối ký ức, nối dài hy vọng của những gia đình vẫn mòn mỏi đi tìm người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc. Mở đầu chương trình, liên khúc Giai điệu Tổ quốc và Màu hoa đỏ đã tạo nên không gian trang nghiêm, khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xuyên suốt chương trình là những phóng sự, câu chuyện có thật về những cuộc chia ly không có ngày hẹn trở lại, những mối tình còn dang dở, những người mẹ, người vợ, người con chờ đợi suốt hàng chục năm và những hành trình tìm kiếm kéo dài tưởng như không có hồi kết. Từ những lá thư, kỷ vật của liệt sĩ, đến các cuộc gặp gỡ với thân nhân, nhân chứng trong và ngoài nước, mỗi câu chuyện đều khắc họa sâu sắc giá trị của hai chữ "trở về".

Xuyên suốt chương trình là những phóng sự, câu chuyện có thật về những cuộc chia ly không có ngày hẹn trở lại, những mối tình còn dang dở, những người mẹ, người vợ, người con chờ đợi suốt hàng chục năm và những hành trình tìm kiếm kéo dài tưởng như không có hồi kết. Từ những lá thư, kỷ vật của liệt sĩ, đến các cuộc gặp gỡ với thân nhân, nhân chứng trong và ngoài nước, mỗi câu chuyện đều khắc họa sâu sắc giá trị của hai chữ "trở về".

Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ - 10

Chương trình cũng trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các cơ quan chức năng, nhà khoa học, cựu chiến binh, nhân chứng với thân nhân liệt sĩ. Những thông tin, tư liệu, đầu mối mới được chia sẻ ngay trên sóng truyền hình được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra hy vọng cho nhiều gia đình còn đang trên hành trình tìm kiếm người thân.

Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ - 12

Những phóng sự, những câu chuyện được chia sẻ trong cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường khiến khán giả xúc động, không kìm được nước mắt.

Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ - 14

Trong số những câu chuyện được chia sẻ, hành trình của gia đình liệt sĩ Lê Bá Loan khiến nhiều khán giả xúc động. Ở tuổi 95, cụ Mão lần đầu ra Hà Nội với mong ước biết chính xác nơi con trai yên nghỉ.

Theo anh Lê Bá Xuân - em trai liệt sĩ, nhiều năm qua gia đình vẫn thắp hương tại nghĩa trang Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo thông tin trên giấy báo tử. Tuy nhiên, khi phát hiện một ngôi mộ khác tại nghĩa trang Hòa An cũng mang tên Lê Bá Loan với thông tin trùng khớp, gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ giám định ADN để xác định chính xác nơi người thân yên nghỉ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui tìm được người thân vẫn đi cùng nỗi trăn trở khi gia đình mong muốn đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương để người mẹ già có thể được ở gần con trong những năm tháng cuối đời. Họ cũng hy vọng ngôi mộ còn lại mang tên Lê Bá Loan sẽ sớm được xác định danh tính để một gia đình khác cũng có cơ hội đón người thân trở về.

Theo anh Lê Bá Xuân - em trai liệt sĩ, nhiều năm qua gia đình vẫn thắp hương tại nghĩa trang Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo thông tin trên giấy báo tử. Tuy nhiên, khi phát hiện một ngôi mộ khác tại nghĩa trang Hòa An cũng mang tên Lê Bá Loan với thông tin trùng khớp, gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ giám định ADN để xác định chính xác nơi người thân yên nghỉ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui tìm được người thân vẫn đi cùng nỗi trăn trở khi gia đình mong muốn đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương để người mẹ già có thể được ở gần con trong những năm tháng cuối đời. Họ cũng hy vọng ngôi mộ còn lại mang tên Lê Bá Loan sẽ sớm được xác định danh tính để một gia đình khác cũng có cơ hội đón người thân trở về.

Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ - 17

Chương trình cũng giới thiệu những câu chuyện về sự hỗ trợ của các cựu chiến binh Mỹ và những người nhiều năm âm thầm khai thác tư liệu từ Cục Lưu trữ và Quản lý hồ sơ Quốc gia Mỹ (NARA) nhằm hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ.

Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ - 19

Từ việc cung cấp thông tin hỗ trợ quy tập thành công 150 hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa, cựu binh Mỹ Bob Konnor tiếp tục kết nối với các cựu binh Mỹ để thu thập tư liệu về những địa điểm chôn cất trong chiến tranh. "Tôi cần phải tìm được họ. Tôi phải tìm được ngôi mộ tiếp theo", ông nói. Cùng với Richard Magner, hai cựu binh đã thu thập khoảng 250 hồ sơ chi tiết về các trận đánh có mộ tập thể liệt sĩ Việt Nam, tạo thêm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Với họ, đây không chỉ là hành trình hỗ trợ Việt Nam đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, mà còn là cách xoa dịu những ám ảnh chiến tranh còn đọng lại sau hơn nửa thế kỷ.

Một trong những điểm nhấn xúc động nhất tại điểm cầu Hà Nội là lễ trao kết quả giám định ADN trùng khớp cho thân nhân 7 liệt sĩ tại điểm cầu Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp trao kết quả cho các gia đình. Khoảnh khắc những người đã hy sinh được gọi lại đúng tên mình sau nhiều thập kỷ không chỉ là niềm hạnh phúc của từng gia đình, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của hành trình trả lại tên cho các anh bằng khoa học và trách nhiệm của cả xã hội.

Một trong những điểm nhấn xúc động nhất tại điểm cầu Hà Nội là lễ trao kết quả giám định ADN trùng khớp cho thân nhân 7 liệt sĩ tại điểm cầu Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp trao kết quả cho các gia đình. Khoảnh khắc những người đã hy sinh được gọi lại đúng tên mình sau nhiều thập kỷ không chỉ là niềm hạnh phúc của từng gia đình, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của hành trình trả lại tên cho các anh bằng khoa học và trách nhiệm của cả xã hội.

Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ - 22

Cùng với gia đình liệt sĩ Lê Bá Loan, thân nhân sáu liệt sĩ khác gồm Nguyễn Công Tuấn, Đặng Công Mễ, Hoàng Văn Mốc, Triệu Văn Hưởng, Nguyễn Văn Sĩ và Hoàng Tiến Tình cũng nhận được kết quả xác định danh tính thông qua giám định ADN. Những kết quả này là thành quả của quá trình phối hợp giữa Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và nhiều đơn vị liên quan trong việc đối sánh dữ liệu ADN của hài cốt liệt sĩ với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao hình ảnh phục dựng chân dung cho thân nhân ba liệt sĩ, giúp các gia đình lần đầu tiên được nhìn lại gương mặt người thân sau nhiều năm chỉ còn lưu giữ trong ký ức.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao hình ảnh phục dựng chân dung cho thân nhân ba liệt sĩ, giúp các gia đình lần đầu tiên được nhìn lại gương mặt người thân sau nhiều năm chỉ còn lưu giữ trong ký ức.

Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ - 25

Bên cạnh chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, Sao sáng dẫn đường còn có sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Khép lại cầu truyền hình, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Võ Hạ Trâm, Vũ Thắng Lợi và Thanh Lam thể hiện đồng thời tại bốn điểm cầu đã gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của hành trình tri ân.

Khép lại cầu truyền hình, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Võ Hạ Trâm, Vũ Thắng Lợi và Thanh Lam thể hiện đồng thời tại bốn điểm cầu đã gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của hành trình tri ân.

Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ - 28

'Sao sáng dẫn đường' tri ân các anh hùng liệt sĩ
'Sao sáng dẫn đường' tri ân các anh hùng liệt sĩ

Qua cánh thư, lời hát, đêm nghệ thuật chính luận "Sao sáng dẫn đường" kể câu chuyện về hành trình đi tìm danh tính cho hàng trăm nghìn liệt sĩ.

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Theo Gia Linh - Minh Nhật - Duy Dương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/07/2026 09:19 AM (GMT+7)
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