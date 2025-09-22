Siêu bão Ragasa (Philippines gọi là bão Nando) vẫn duy trì sức mạnh vào sáng sớm 22-9 khi tiến gần quần đảo Babuyan (Philippines), khiến cơ quan khí tượng quốc gia Philippines phát cảnh báo mức cao nhất về gió bão ở một số khu vực phía bắc Luzon, theo tờ Philstar.

Lúc 4 giờ sáng 22-9 (giờ địa phương), tâm bão được xác định cách khu vực Calayan (đảo Babuyan) 245 km về phía đông, với sức gió duy trì tối đa 205 km/giờ gần tâm bão và giật tới 250 km/giờ.

Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/giờ.

Các cấp báo động gió bão đang có hiệu lực, bao gồm: Cấp 5 (gió bão, đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản) tại Bắc quần đảo Babuyan, gồm các đảo Babuyan, Didicas, Panuitan và Calayan; và các cấp còn lại ở nhiều khu vực khác.

Philippines phát cảnh báo cao nhất khi siêu bão Ragasa tiến gần đảo Babuyan. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Theo dự báo, bão Ragasa sẽ đổi hướng tây về phía quần đảo Babuyan và có thể đi sát hoặc đổ bộ khu vực này từ trưa đến đầu giờ chiều 22-9. Dự kiến bão sẽ ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines vào sáng 23-9.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết cơ quan có thể duy trì sức mạnh hoặc mạnh thêm trước khi tiến vào đất liền, sau đó bắt đầu suy yếu khi đến đảo Đài Loan.

Người dân ở các khu vực có nguy cơ cao được kêu gọi tuân thủ lệnh sơ tán và tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), Cơ quan dự báo thời tiết Hong Kong sẽ phát tín hiệu dự phòng cấp 1 vào lúc 12 giờ 20 trưa 22-9 (giờ địa phương) và xem xét nâng lên cảnh báo cấp 3 vào tối cùng ngày khi siêu bão Ragasa di chuyển về phía TP với tốc độ được đánh giá là “tương đối cao”, theo tờ South China Morning Post.

Đài Thiên văn Hong Kong cũng cảnh báo gió tại địa phương sẽ dần mạnh lên trong ngày thứ 23-9, với điều kiện thời tiết dự kiến sẽ “xấu đi nhanh chóng” ngay sau đó.

“Dự báo gió mạnh cấp gió mùa đến cấp bão sẽ chiếm ưu thế trên toàn TP vào ngày 24-9, và gió có thể đạt cấp siêu bão ở ngoài khơi và trên vùng núi cao. Thời tiết sẽ diễn biến xấu với mưa rào dông kèm gió giật mạnh” - cơ quan này cho biết.