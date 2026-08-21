Người thân tài xế gọi hơn 20 cuộc cho một lãnh đạo Công an huyện Trà Ôn trong vụ TNGT khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong

Đề nghị truy tố 6 bị can là cựu công an, kiểm sát viên huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ)

Liên quan vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, tối 20/8, thông tin từ Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong.

Theo đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đề nghị Vụ 6 Viện KSND tối cao truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát tại huyện Trà Ôn, gồm:

- Lê Quốc Việt - cựu Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Nguyễn Hoàng Văn - hưu trí, cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn.

- Nguyễn Quốc Khanh - cựu điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, cán bộ Công an xã Trà Ôn.

- Phan Thị Trúc Ly - cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, Phó viện trưởng Viện KSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long.

- Lê Phong Cảnh - cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn, kiểm sát viên Viện KSND khu vực 3, tỉnh Vĩnh Long.

- Huỳnh Minh Trung - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, Viện trưởng Viện KSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, ngày 4/9/2024, trên tỉnh lộ 901, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) lái xe tải lấn sang lề trái để vượt một xe bán tải đang tấp vào lề phải.

Thời điểm này, hai em học sinh là T.N.X.N. và Nguyễn Ngọc Bảo Trân (cùng 14 tuổi) đang đi hai xe đạp điện theo chiều ngược lại.

Khi thấy xe tải lấn làn, em N. dừng lại. Em Trân đi phía sau đã va chạm vào xe của N., ngã ra đường và bị bánh xe tải của Trung cán qua người dẫn đến tử vong.

Sơ đồ và ảnh chụp hiện trường cho thấy vị trí xe tải cán lên người nạn nhân và vị trí em Tr. ngã xuống đều nằm hoàn toàn bên phần đường đi đúng của xe đạp điện.

Điều này chứng tỏ tài xế Trung đã vượt xe khi chưa đảm bảo an toàn và chiếm lĩnh làn đường ngược chiều.

Ngay sau tai nạn, tài xế Trung thừa nhận khi vượt xe đã không quan sát thấy xe đi ngược chiều, và với tốc độ 30 - 40km/h, bị cáo không kịp phản ứng.

Hồ sơ vụ tai nạn giao thông bị chỉnh sửa sai sự thật

Cũng theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, mặc dù các cơ quan chuyên môn ban đầu gồm Đội CSGT và tổ khám nghiệm đều thống nhất lỗi thuộc về tài xế Trung nhưng hồ sơ vụ việc đã bị các bị can sửa.

Thời điểm đó, Việt đã chỉ đạo cấp dưới là Khanh soạn thảo báo cáo và gửi qua email nội bộ. Khanh khi báo cáo vẫn nêu quan điểm hành vi của Trung là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông.

Nhận văn bản, ông Việt trực tiếp chỉnh sửa file, biến lỗi chính "đi không đúng làn đường" của Trung thành lỗi vi phạm hành chính, và đổ lỗi chính tai nạn giao thông cho nạn nhân Trân là "không chú ý quan sát”.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định, ông Việt có mối quan hệ quen biết với gia đình tài xế Trung hơn 10 năm trước khi hai bên cùng trồng cam tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.

Trong ngày xảy ra tai nạn, giữa ông Việt và người thân tài xế Trung đã có 9 cuộc liên lạc và tổng cộng hơn 20 cuộc trong suốt quá trình giải quyết vụ việc. Em họ của Trung thời điểm vụ tai nạn giao thông xảy ra đang công tác tại Công an huyện Trà Ôn (cũ), cán bộ thuộc quyền quản lý của bị can Việt.

Lời khai của gia đình tài xế thừa nhận có nhờ ông Việt giúp đỡ để không xử lý hình sự Trung, nhưng nhờ “do tình cảm quen biết, không có tiền bạc”.