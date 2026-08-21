Sau 53 năm, gia đình liệt sĩ ở Lào Cai tìm thấy phần mộ người thân ở Quảng Trị nhờ một bài đăng Facebook

Tình cờ thấy tên người thân trên Facebook

Ngày 20/8, ông Phan Thanh Liệu - Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị), cho biết gia đình liệt sĩ La Phúc Châu vừa từ tỉnh Lào Cai vào địa phương thăm phần mộ người thân sau 53 năm mong ngóng.

Liệt sĩ La Phúc Châu là người dân tộc Dao Đỏ, hy sinh tại Chiến khu Ba Lòng.

Thân nhân liệt sĩ La Phúc Châu từ tỉnh Lào Cai vào xã Ba Lòng thăm viếng phần mộ sau 53 năm mong ngóng. Ảnh: P.T.L

Trước đó, trong quá trình tu sửa nghĩa trang, cán bộ xã Ba Lòng đã chụp ảnh, đăng tải thông tin về những phần mộ liệt sĩ chưa có thân nhân lên mạng xã hội. Sau ngày 27/7, người thân của liệt sĩ La Phúc Châu ở tỉnh Lào Cai tình cờ nhìn thấy thông tin trên Facebook và nhận ra tên người thân đã hy sinh tại Chiến khu Ba Lòng.

“Sau khi thấy hình ảnh, thông tin phần mộ được đăng trên Facebook, gia đình liên hệ với xã để xác nhận. Khi địa phương xác nhận đúng thông tin, gia đình mới vào thăm” - chị Thiều Thị Liễu, cháu ngoại liệt sĩ La Phúc Châu, trú xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai, chia sẻ.

Ngày 17/8, gia đình liệt sĩ La Phúc Châu đã đến xã Ba Lòng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, ông Phan Thanh Liệu trực tiếp dẫn người thân liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Nguyên, nơi liệt sĩ La Phúc Châu đang an nghỉ.

Xúc động sau 53 năm tìm được nơi người thân yên nghỉ

Chị Thiều Thị Liễu cho biết, sau 53 năm đã tìm được phần mộ người thân, gia đình rất xúc động.

Theo chị Liễu, nhiều năm qua, gia đình luôn mong muốn tìm kiếm nơi liệt sĩ La Phúc Châu an nghỉ. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, việc tìm kiếm chưa thể thực hiện nên nỗi mong ngóng kéo dài qua nhiều năm.

Nhiều năm qua, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, chăm sóc mộ liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Ảnh: P.T.L cung cấp.

Ban đầu, gia đình có ý định đưa phần mộ liệt sĩ về quê. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Nguyên được chăm sóc khang trang, sạch đẹp, gia đình quyết định để liệt sĩ tiếp tục an nghỉ tại đây và hàng năm sẽ vào thăm viếng.

Theo ông Phan Thanh Liệu, câu chuyện của gia đình liệt sĩ La Phúc Châu cho thấy việc số hóa, công khai thông tin về các phần mộ liệt sĩ trên mạng xã hội có thể mở thêm một kênh kết nối hiệu quả với thân nhân ở xa.

Hiện cán bộ xã Ba Lòng vẫn tiếp tục rà soát, chụp ảnh và đăng tải thông tin về những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thân nhân.

“Mỗi ngày, địa phương có thể đăng thông tin về hai đến ba phần mộ liệt sĩ với mong muốn giúp thân nhân các liệt sĩ ở nhiều địa phương có thêm cơ hội nhận diện, xác minh và tìm về nơi người thân đang yên nghỉ” – ông Liệu nói.

Từ một bài đăng trên Facebook, sau 53 năm, gia đình liệt sĩ La Phúc Châu đã có thể tận mắt nhìn thấy phần mộ người thân. Câu chuyện mở ra kinh nghiệm trong công tác thông tin, tìm kiếm mộ liệt sĩ, thắp lên hy vọng cho những gia đình vẫn đang trên hành trình tìm kiếm phần mộ liệt sĩ.