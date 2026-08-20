Nhóm cựu cán bộ 'đổi trắng thay đen' hồ sơ vụ tai nạn khiến vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long như thế nào?

Làm sai lệch hồ sơ giúp tài xế thoát tội

Ngày 20/8, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ); Nguyễn Hoàng Văn (cựu Trưởng công an huyện Trà Ôn); Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn); Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn); Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn) và Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn) về tội: “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”

Theo kết luận, ngày 4/9/2024, trên tỉnh lộ 901, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) lái xe tải lấn sang lề trái để vượt một xe bán tải đang tấp vào lề phải.

Cùng lúc, hai em học sinh là T. N. X. N. và Nguyễn Ngọc Bảo Trân (cùng sinh năm 2010) đang đi trên hai xe đạp điện theo chiều ngược lại. Khi thấy xe tải lấn làn, em N. dừng lại, còn em Trân đi phía sau đã va chạm vào xe của N., ngã ra đường và bị bánh xe tải của Trung cán qua người dẫn đến tử vong.

Bị can Lê Phong Cảnh, Phan Thị Trúc Ly.

Kết luận xác định, từ sơ đồ và ảnh chụp hiện trường cho thấy vị trí xe tải cán lên người nạn nhân và vị trí em Trân ngã xuống đều nằm hoàn toàn bên phần đường đi đúng của xe đạp điện. Điều này chứng tỏ tài xế Trung đã vượt xe khi chưa đảm bảo an toàn và chiếm lĩnh làn đường ngược chiều.

Ngay sau vụ tai nạn, tài xế Trung thừa nhận khi vượt xe đã không quan sát thấy xe đi ngược chiều, và với tốc độ 30 - 40 km/giờ, bị cáo không kịp phản ứng.

Mặc dù các cơ quan chuyên môn ban đầu (gồm Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và Tổ khám nghiệm) đều thống nhất lỗi thuộc về tài xế Trung vì vượt xe không đảm bảo an toàn. Em Nguyễn Ngọc Bảo Trân lái xe không chú ý quan sát, nhưng hồ sơ vụ việc đã bị các bị can làm sai lệch để chạy tội cho Trung.

Cụ thể, trong văn bản báo cáo ban đầu, Khanh vẫn giữ quan điểm tài xế Trung “có lỗi chính” và xin ý kiến về việc lỗi của nữ sinh Trân là “lỗi hỗn hợp” hay chỉ là “vi phạm hành chính”. Tuy nhiên, sau khi nhận văn bản, Lê Quốc Việt yêu cầu Khanh gửi bản mềm qua email nội bộ. Việt trực tiếp sửa nội dung, biến lỗi “đi không đúng làn đường” của tài xế Trung thành lỗi vi phạm hành chính, đồng thời đưa lỗi của em Trân thành “không chú ý quan sát”, tức là lỗi chính trong vụ tai nạn.

'Bẻ cong' công lý vì tình cảm quen biết

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định, ông Việt có mối quan hệ quen biết lâu năm với gia đình tài xế Trung. Trong ngày xảy ra tai nạn, giữa ông Việt và người thân tài xế đã có 9 cuộc liên lạc, và tổng cộng hơn 20 cuộc trong suốt quá trình giải quyết vụ việc.

Lời khai của gia đình tài xế thừa nhận có nhờ ông Việt giúp đỡ để không xử lý hình sự Trung, nhưng nhờ “do tình cảm quen biết, không có tiền bạc”.

Bị can Lê Quốc Việt.

Đối với bị can Nguyễn Hoàng Văn (cựu Trưởng công an huyện Trà Ôn), Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định dù biết rõ hiện trường cho thấy tài xế Trung lỗi hoàn toàn nhưng vẫn ký quyết định không khởi tố vì lo sợ “ảnh hưởng đến sự nghiệp của các con đang công tác trong ngành”.

Theo điều tra, nhóm cựu cán bộ kiểm sát gồm: bị can Huỳnh Minh Trung, Phan Thị Trúc Ly, Lê Phong Cảnh, dù nhận thức rõ hành vi của tài xế Trung cấu thành tội phạm nhưng lấy lý do đã có ý kiến chỉ đạo theo văn bản hướng dẫn của liên ngành cấp tỉnh mà không bảo lưu quan điểm pháp lý của mình.

Chính những sai phạm nêu trên, ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (nạn nhân Nguyễn Ngọc Bảo Trân) do uất ức, thấy con gái chịu bất công, ông dùng súng tự chế đến nhà bắn tài xế Trung trọng thương, rồi tự sát.

Sau vụ việc, Bộ Công an và Viện KSND Tối cao vào cuộc từng bước xử lý, lần lượt các bị can bị khởi tố.