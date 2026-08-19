Hàn - Mỹ kết thúc tập trận sớm, Triều Tiên cảnh báo thực thi quyền tự vệ Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Sáng 19/8, Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận chung giữa quân đội nước này và quân Mỹ “Lá chắn tự do Ulchi”, vừa bắt đầu hôm 17/8 vừa qua, sẽ được thu hẹp quy mô và kết thúc vào ngày 21/8, thay vì 27/8 như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, nhiều nội dung của khoa mục cơ động dã ngoại cũng sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Nhiều nội dung của khoa mục cơ động dã ngoại trong Tập trận Lá chắn tự do Ulchi cũng sẽ bị thu hẹp đáng kể (Ảnh: Jiji Press)

Trong khi đó, vào sáng cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đưa ra bình luận về "Lá chắn Tự do Ulchi", trong đó nêu rõ "cần phải đáp trả những hành động có tính đe dọa ngày càng cao của kẻ địch bằng những sức mạnh mới" và cảnh cáo "việc thực thi quyền tự vệ của chúng ta nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn mối đe dọa quân sự sẽ được thể hiện bằng những hành động rõ ràng hơn nữa".

Bình luận của KCNA còn có đoạn viết: "Hàn Quốc - quốc gia có chung biên giới với nước ta, không chỉ là bãi tập trận cho liên minh quân sự Mỹ - Hàn, mà đã biến thành trung tâm của các lực lượng đa quốc gia nhằm mục đích chinh phục lãnh thổ an ninh của nước ta cùng các quốc gia có chủ quyền khác trong khu vực và là nơi thử nghiệm chiến tranh hiện đại".

Bình luận nhận định “tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã đạt đến điểm nguy kịch, bên bờ vực chiến tranh”, đồng thời cảnh báo "việc mở rộng và leo thang các cuộc tập trận nguy hiểm đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng hơn đối với an ninh quốc gia của Triều Tiên và sẽ dẫn đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng xấu đi".

Tuy nhiên, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên không hề đề cập việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh thu hẹp quy mô tập trận chung với Hàn Quốc, chỉ trích Hàn Quốc vì không tham gia cuộc chiến chống Iran và ca ngợi quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Theo giới quan sát, đây cũng là biểu hiện rõ ràng của Bình Nhưỡng trước mong muốn đối thoại của Nhà Trắng.