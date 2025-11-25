Máy bay 'Ngọc trai đen' Tu-134 độc nhất vô nhị của Nga bị NATO chặn trên biển Baltic

Theo Bộ Tư lệnh Không quân NATO, sự việc xảy ra khi các máy bay Typhoon từ căn cứ Amari (Estonia) được điều động để theo dõi một số mục tiêu trên không mà không thông báo kế hoạch bay và hoạt động gần vùng trời NATO. Nhóm máy bay Nga gồm một chiếc Tu-134UBL, hai chiến đấu cơ Su-30SM2 và một máy bay ném bom Su-24.

Máy bay Tu-143 của Nga xuất hiện trên bầu trời Baltic. (Nguồn: X/NATO Air Command)

Sau khi tiếp cận, các tiêm kích Italia đã nhận dạng, bay kèm và hộ tống toàn bộ nhóm máy bay Nga rời khỏi khu vực.

Trong số này, chiếc Tu-134UBL thu hút sự chú ý đặc biệt. Đây là biến thể quân sự của dòng Tu-134 dân dụng, được thiết kế với số lượng rất hạn chế để huấn luyện phi công lái các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-22M3.

Phiên bản UBL có phần mũi dài và nhọn giống máy bay ném bom, cùng hệ thống điều hướng huấn luyện chuyên dụng. Tuy nhiên chiếc xuất hiện lần này lại mang dáng vẻ khác biệt: lớp sơn đen gần như toàn bộ, kèm các sọc đỏ trắng dọc thân, khiến nó được giới quân sự phương Tây đặt biệt danh "Ngọc trai đen". Một số nguồn tin cho rằng mẫu máy bay này đã được cải hoán để vận chuyển khách VIP thay vì dùng cho huấn luyện như thông thường.

Tu-134UBL vốn cực hiếm, với khoảng 17 chiếc đang hoạt động trong toàn bộ Không quân Nga và khoảng 25 chiếc được lưu kho. Bất kỳ sự xuất hiện nào của dòng máy bay này gần không phận NATO đều khiến giới quan sát đặc biệt chú ý.

NATO không công bố ngày chính xác xảy ra vụ việc, nhưng cho biết việc đánh chặn là một phần trong nhiệm vụ thường xuyên nhằm đảm bảo an ninh cho không phận Baltic. Các hành vi tiếp cận mà không nộp kế hoạch bay, tắt bộ phát đáp hoặc bay sát không phận NATO khiến các lực lượng phòng không của liên minh phải tăng cường cảnh giác. Kể từ khi xung đột Nga–Ukraine nổ ra năm 2022, những vụ tiếp cận như vậy không giảm mà còn xuất hiện với tần suất dày hơn.

Chỉ riêng tháng 10 và 9/2025, đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự: Không quân Ba Lan chặn một máy bay trinh sát Il-20 bay từ Kaliningrad mà không bật bộ phát đáp; ba tiêm kích MiG-31 của Nga từng tiếp cận không phận Estonia gần 12 phút trước khi bị F-35 của Italia buộc phải rời đi; quân đội Litva cho rằng tiêm kích Su-30 và IL-76 vượt biên khi tập tiếp nhiên liệu trên không.

Giới phân tích quân sự phương Tây nhận định sự xuất hiện của Tu-134UBL trong vùng trời Baltic có thể là một động thái thử phản ứng của NATO, hoặc đơn giản là chuyến di chuyển nội bộ của Nga nhưng vô tình gây chú ý vì tính hiếm và vai trò đặc biệt của dòng máy bay này.