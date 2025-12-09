Máy bay quân sự Nga, Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không, Hàn Quốc điều tiêm kích

Hãng tin Yonhap đưa tin 9 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga đã lần lượt tiến vào rồi rời khỏi Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) trên vùng biển phía đông và phía nam nước này vào sáng 10/12, theo thông báo của quân đội Hàn Quốc.

Hai tiêm kích J-16 của Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ hộ tống một máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc và một máy bay ném bom Tu-95MS của Nga trong cuộc tuần tra chiến lược chung thường kỳ Trung Quốc - Nga ngày 24/5/2022. Ảnh: Chụp màn hình từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, 2 máy bay quân sự Trung Quốc và 7 máy bay Nga vào KADIZ đã buộc Không quân Hàn Quốc phải triển khai tiêm kích để đề phòng các tình huống ngoài ý muốn.

JCS khẳng định các máy bay trên không xâm phạm không phận lãnh thổ Hàn Quốc, đồng thời cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện ra các máy bay này trước khi tiến vào vùng nhận dạng phòng không.

"Quân đội đã phát hiện máy bay Nga và Trung Quốc trước khi chúng tiến vào ADIZ. Chúng tôi đã triển khai tiêm kích và thực hiện những biện pháp chiến thuật nhằm chuẩn bị cho tình huống bất ngờ", JCS cho biết.

Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận lãnh thổ, mà được thiết lập nhằm yêu cầu máy bay nước ngoài nhận dạng để ngăn ngừa nguy cơ va chạm ngoài ý muốn.

Theo một quan chức JCS, các máy bay, bao gồm cả máy bay ném bom và tiêm kích, đã ra vào KADIZ nhiều lần trong khoảng một giờ trước khi rút hoàn toàn khỏi khu vực này.

Kể từ năm 2019, Trung Quốc và Nga thường xuyên điều máy bay quân sự vào KADIZ một đến hai lần mỗi năm trong các cuộc diễn tập chung mà không thông báo trước. Trong lần gần nhất vào tháng 11 năm ngoái, 5 phi cơ quân sự Trung Quốc và 6 máy bay Nga đã cùng tiến vào KADIZ.

Quân đội Nga và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.