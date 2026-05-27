'Quái vật biển Bột Hải' tái xuất với các giá treo vũ khí

Những hình ảnh mới cho thấy "Quái vật biển Bột Hải" được trang bị các điểm treo dưới cánh có khả năng mang vũ khí, làm dấy lên nhận định rằng nó không chỉ phục vụ mục đích vận tải hay thử nghiệm công nghệ đơn thuần.

'Quái vật biển Bột Hải' được phát hiện trang bị vũ khí hiện đại. (Nguồn: X)

"Quái vật biển Bột Hải" lần đầu được nhà phân tích quân sự HI Sutton phát hiện vào tháng 6/2025, khi xuất hiện tại một bến cảng trên biển Bột Hải, phía tây bắc Hoàng Hải. Với thân máy bay giống thủy phi cơ và phần đuôi hình chữ V đặc trưng, phương tiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự.

Đến tháng 7/2025, những hình ảnh rõ nét hơn cho thấy nó hoạt động trên mặt nước nhưng không thể hiện rõ hệ thống động lực, khiến nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một thiết kế sử dụng động cơ phản lực.

Tuy nhiên, các hình ảnh mới nhất đã giúp làm rõ vấn đề này. Phương tiện được xác nhận sử dụng bốn động cơ cánh quạt thông thường, mỗi động cơ kéo một cánh quạt ba lá. Điều này phù hợp với những đánh giá ban đầu cho rằng loại phương tiện WIG này ưu tiên động cơ cánh quạt để đạt hiệu quả hoạt động tốt hơn khi bay sát mặt biển.

Dấu hiệu rõ ràng của một nền tảng vũ trang

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở các giá treo xuất hiện dưới hai cánh. Mỗi cánh có hai điểm treo, dường như được thiết kế để mang và thả tải trọng.

Về lý thuyết, các giá treo này có thể được dùng cho thùng nhiên liệu phụ hoặc các thiết bị cảm biến. Thế nhưng, sự hiện diện của các cơ cấu móc treo khiến nhiều chuyên gia cho rằng chúng được thiết kế để mang vũ khí.

Một số loại tải trọng phi quân sự như xuồng cứu sinh phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn vẫn có thể được triển khai từ các giá treo này. Dù vậy, màu sơn quân sự cùng định hướng phát triển của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) khiến giả thuyết về khả năng mang vũ khí trở nên thuyết phục hơn.

Ngoài tên lửa hoặc ngư lôi hạng nhẹ, các máy bay không người lái (UAV) phóng từ trên không cũng được xem là một loại tải trọng tiềm năng, phù hợp với xu hướng mà quân đội Trung Quốc đang theo đuổi.

Những chi tiết này cũng làm dấy lên nghi vấn đối với các thông tin trước đây cho rằng dự án có liên quan đến lực lượng hải cảnh hoặc mang tính chất dân sự. Dù việc ngụy trang các chương trình quân sự dưới danh nghĩa dân sự không phải điều hiếm gặp, các bằng chứng hiện nay cho thấy phương tiện này khó có thể chỉ là một nền tảng vận tải đơn thuần.

Có thể chỉ là bước đệm cho một dự án lớn hơn

Một giả thuyết khác được nhiều chuyên gia nhắc tới là "Quái vật biển Bột Hải" thực chất chỉ là mẫu thử nghiệm thu nhỏ nhằm kiểm chứng công nghệ WIG.

Nếu dự án thành công, Trung Quốc có thể phát triển các phiên bản lớn hơn nhiều, với tải trọng cao hơn, hệ thống động lực mạnh hơn và khả năng mang vũ khí đáng kể hơn.

Những nét tương đồng giữa phương tiện này với dự án Liberty Lifter của Mỹ, chương trình máy bay vận tải WIG sau đó đã bị hủy bỏ, càng củng cố khả năng đây là một mẫu trình diễn công nghệ.

Trong lịch sử, việc chế tạo các nguyên mẫu thu nhỏ trước khi phát triển phương tiện hoàn chỉnh không phải điều mới. Đức từng làm như vậy với dự án thủy phi cơ xuyên Đại Tây Dương Dornier Do 214 trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Liên Xô cũng từng sử dụng mẫu thử Beriev R-1 làm nền tảng phát triển các thủy phi cơ phản lực lớn hơn sau này.

Vì sao Trung Quốc quan tâm đến phương tiện WIG?

Các phương tiện WIG từng được Liên Xô nghiên cứu rất sâu trong thời Chiến tranh Lạnh. Chúng tận dụng hiệu ứng khí động học khi bay sát mặt nước để đạt tốc độ cao và hiệu quả nhiên liệu tốt hơn so với tàu biển thông thường.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, công nghệ này dần bị lãng quên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó đang nhận được sự quan tâm trở lại nhờ những ưu điểm riêng biệt. Đối với khu vực Thái Bình Dương, WIG có thể trở thành giải pháp hiệu quả cho các nhiệm vụ vận tải nhanh trên khoảng cách lớn, đặc biệt là đến các đảo hoặc khu vực thiếu đường băng.

Một lợi thế khác là khả năng bay cực thấp trên mặt biển. Điều này giúp phương tiện khó bị radar mặt đất hoặc radar trên tàu phát hiện hơn so với máy bay thông thường. Đồng thời, nó không phải đối mặt với các mối đe dọa như thủy lôi hay tàu ngầm giống tàu mặt nước.

Hiện vẫn chưa rõ "Quái vật biển Bột Hải" sẽ trở thành một phương tiện tác chiến thực sự, hay chỉ là nguyên mẫu mở đường cho những thiết kế lớn hơn trong tương lai. Dù vậy, sự xuất hiện của các điểm treo vũ khí cho thấy dự án này đã vượt xa khái niệm máy bay vận tải hoặc phương tiện đa dụng đơn thuần.