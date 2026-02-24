Tàu ngầm hạt nhân mới của Trung Quốc lần đầu lộ diện

Ảnh vệ tinh chụp hồi đầu tháng và được giới chuyên gia quân sự phương Tây phân tích hôm 22/2 cho thấy Trung Quốc có thể đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới thuộc lớp Type-095. Tàu đang neo đậu tại khu vực lắp đặt thiết bị thuộc máy đóng tàu Bột Hải ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

"Tàu ngầm lớp Type-095 có thiết kế mới nhằm giảm tín hiệu âm thanh, cũng như sở hữu năng lực tấn công tiên tiến. Đặc điểm nổi bật là cánh lái đuôi hình chữ X giúp cải thiện khả năng cơ động, lần đầu xuất hiện trên tàu ngầm Trung Quốc", H. I. Sutton, chuyên gia quân sự và tác chiến tàu ngầm, nhận xét.

Type-095 dường như dùng hệ thống đẩy phản lực dòng nước (pump-jet), từng xuất hiện trên tàu ngầm hạt nhân Type-093B.

Tàu ngầm lớp Type-095 trong ảnh chụp nhà máy đóng tàu Bột Hải ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 9/2. Ảnh: Vantor

Thiết kế pump-jet có nhiều ưu điểm như tốc độ cao và độ ồn thấp hơn so với chân vịt, giúp tăng khả năng ẩn mình của tàu ngầm. Hệ thống này cũng đạt hiệu quả cao hơn ở mọi dải tốc độ, đồng thời mang lại nhiều lợi ích khi hoạt động ở những vùng biển nông hoặc gần bờ. Tuy nhiên, pump-jet thường nặng nề, phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với động cơ chân vịt truyền thống.

Tàu ngầm mới của Trung Quốc có thể đã chuyển từ thiết kế cánh lái gắn trên tháp chỉ huy sang cánh lái ở thân tàu, giúp giảm ma sát và tiếng ồn khi di chuyển với tốc độ cao. Tuy nhiên, chuyên trang quân sự Naval News nhận định thông tin này chưa thể xác nhận, do chưa có hình ảnh rõ nét.

Tàu ngầm lớp Type-095 có chiều dài ước tính 110 m, tương đương lớp Type-093. Type-095 có chiều ngang khoảng 12-13 m và lượng giãn nước 9.000 tấn, lớn hơn so với mức 10 m và 7.000 tấn của Type-093. Kích thước Type-095 tăng đáng kể cho thấy Trung Quốc đã chuyển sang thiết kế thân đơn nhằm tăng không gian sử dụng bên trong và cải thiện khả năng cách âm của tàu.

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy phần sau tháp chỉ huy của Type-095 đang được hoàn thiện, dường như là nơi lắp ống phóng thẳng đứng cho nhiều loại tên lửa, trong đó có vũ khí siêu vượt âm mà Trung Quốc mới công bố.

"Với chiều dài khiêm tốn, Type-095 mang được 12-16 ống phóng thẳng đứng, ít hơn nhiều so với chiến hạm Yasen-M của Nga hoặc lớp Virginia kéo dài của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể lắp tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-17 hoặc YJ-20, khiến tàu ngầm lớp Type-095 trở thành mối đe dọa đáng kể", Sutton đánh giá.

Mô phỏng tàu ngầm hạt nhân lớp Type-095 của Trung Quốc. Đồ họa: H. I. Sutton

Type-095 cũng có thể mang tới 40 ngư lôi các loại, tương đương những chiến hạm có cùng kích thước. Thiết kế của nó nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh liên tục và cấu hình vũ khí trên Type-095 sẽ khác đi nhiều trong vài năm tới.

Giới chuyên gia đánh giá Type-095 thể hiện bước tiến lớn về công nghệ, cho phép Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Mỹ về tác chiến tàu ngầm.

"Type-095 được thiết kế để đạt năng lực tương đương tàu ngầm thế hệ 3 của Mỹ và Nga, trong đó có lớp Virginia được biên chế cho hải quân Mỹ. Mục tiêu của Trung Quốc là nâng cấp hạm đội tàu ngầm, từ lực lượng nổi tiếng ồn ào dưới biển sang đạt chuẩn tương tự các cường quốc trên thế giới", Sutton nêu quan điểm.