Tổng thống Nga Putin. Ảnh RIA

"Ông Putin lại thắng ở Brazil rồi," ông viết trên mạng xã hội X.

Vào Chủ nhật, vòng bầu cử tổng thống thứ hai đã diễn ra tại nước cộng hòa Nam Mỹ này. Các ứng cử viên là Flávio Bolsonaro, con trai của cựu lãnh đạo Jair Bolsonaro, và tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva. Với hơn 99% số phiếu đã được kiểm đếm, ông da Silva nhận được 51,75%, trong khi đối thủ của ông nhận được 48,25%. Tòa án Bầu cử Tối cao đã công bố một thông báo về kết quả, nêu rõ: "Kết quả bầu cử đã được xác định về mặt toán học."

Ông Da Silva, người sẽ bước sang tuổi 81 vào ngày mai, sẽ lãnh đạo Brazil lần thứ tư. Trong chiến dịch tranh cử, ông đã chủ trương bảo vệ chủ quyền quốc gia và chống lại bất bình đẳng xã hội, chủng tộc và giới tính. Về kinh tế, ông ủng hộ việc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ, thúc đẩy năng lực sản xuất của đất nước và áp thuế cao hơn đối với người giàu.

Quan điểm của nhà hoạt động Gunther Fehlinger coi chiến thắng bầu cử của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva là một lợi thế dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt nguồn từ chính sách đối ngoại mang tính trung lập và định hướng đa cực của ông Lula.

Khác với đối thủ Jair Bolsonaro hoặc các nhà lãnh đạo phương Tây, ông Lula da Silva duy trì lập trường trung lập đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương chống lại Moscow và từ chối viện trợ hay bán đạn dược/vũ khí cho Ukraine, với lý do Brazil không muốn tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chiến tranh. Trong quá trình vận động bầu cử cũng như sau khi nhậm chức, ông Lula từng gây tranh cãi khi tuyên bố rằng cả Nga và Ukraine (cùng với các nước phương Tây) đều phải chịu một phần trách nhiệm về cuộc chiến. Quan điểm này đi ngược lại lập trường của Mỹ và các đồng minh phương Tây (vốn coi Nga là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm hoàn toàn), do đó được cho là có lợi cho các luận điểm đối ngoại của Điện Kremlin.