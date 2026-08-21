Phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo cùng lúc, Triều Tiên gửi thông điệp gì?

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Vụ phóng diễn ra sau khi bà Kim Yo Jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cắt giảm đáng kể sự tham gia của phía Mỹ trong cuộc tập trận này.

Trong một thông báo, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp với sự tham dự của các quan chức Bộ Quốc phòng và giới chức quân sự, ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa từ khu vực Bình Nhưỡng về phía vùng biển nằm ở phía đông bán đảo Triều Tiên.

"Vụ phóng tên lửa đạn đạo là hành động nghiêm trọng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, tuyên bố nêu rõ, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hành động như vậy.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa đã bay khoảng 300 km về phía biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back đã thông báo với các nghị sĩ nước này và nói thêm rằng, Seoul đang theo dõi sát sao tình hình, vì các tên lửa này có khả năng được triển khai gần biên giới với Hàn Quốc.

Cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ đã bị rút ngắn thời gian và sẽ kết thúc vào ngày 21/8, sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh cắt giảm đáng kể sự tham gia của phía Mỹ và bày tỏ mong muốn khôi phục ngoại giao với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Trump cho biết ông đã nhận được phản hồi từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, ngày 19/8, bà Kim Yo Jong cho biết không hay biết về bất kỳ cuộc trao đổi nào gần đây giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời khẳng định "chính sách thù địch" của Mỹ đối với Triều Tiên vẫn không thay đổi.

Ông Yang Moo-jin - Giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul - nhận định vụ phóng mới nhất của Triều Tiên dường như nhằm nhấn mạnh rằng lời cảnh báo mà bà Kim Yo Jong đưa ra một ngày trước đó "không chỉ là lời nói suông".

Ông cho rằng vụ phóng có thể phục vụ nhiều mục đích, bao gồm việc thể hiện sự phản đối trước cuộc tập trận quân sự Hàn - Mỹ, bày tỏ sự không hài lòng trước những thảo luận gần đây về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, cũng như cảnh báo các thế lực bên ngoài không nên suy đoán về các vấn đề an ninh của Bình Nhưỡng.

"Đó là lời khẳng định các vấn đề liên quan đến an ninh của Triều Tiên phải do chính Triều Tiên quyết định”, ông Yang nói, cho biết thêm rằng vụ phóng cũng có thể nhằm mục đích thử nghiệm các hệ thống tên lửa đã được cải tiến.