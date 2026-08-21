Cận cảnh vụ cháy nhà thờ ở Ninh Bình, công an khám nghiệm hiện trường

Sáng 21/8, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại nhà thờ giáo xứ Áng Sơn (phường Tây Hoa Lư).

Nhà thờ giáo xứ Áng Sơn được xây dựng năm 1996. Ảnh: Trần Nghị

Ghi nhận của VietNamNet, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường. Phía ngoài, hàng trăm giáo dân tập trung theo dõi sự việc.

Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ phần mái nhà thờ đã bị thiêu rụi, gỗ và ngói rơi ngổn ngang xuống nền; phần mái tôn cháy xém, tháp nhà thờ cũng bị hư hỏng nghiêm trọng...

Trong đêm ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn phần mái của nhà thờ. Ảnh: Giáo xứ Áng Sơn

Một giáo dân giáo xứ Áng Sơn (Giáo phận Phát Diệm) chia sẻ tối qua, khi các gia đình đang ăn cơm thì phát hiện khói bốc mù mịt cùng mùi khét. Chạy ra kiểm tra, mọi người hoảng hốt thấy nhà thờ đang bốc cháy ngùn ngụt.

Dù đã hô hào mang xô, chậu đến dập lửa, nhưng do ngọn lửa bùng phát quá cao trên mái nên mọi người đành bất lực, chỉ kịp sơ tán ghế ngồi và tài sản ở tầng dưới ra ngoài.

Bên trong thánh đường mái ngói, gỗ từ mái rơi xuống đỗ nát.

Ông Nguyễn Văn Mạnh (68 tuổi, giáo dân) cho hay ngay khi phát hiện đám cháy, người dân đổ xô đến ứng cứu, ai có gì dùng nấy. Tuy nhiên, do lửa cháy trên cao nên bình chữa cháy cầm tay hoàn toàn vô hiệu.

Ông Mạnh cho biết thêm mái nhà thờ làm bằng gỗ, đóng rui mè lót tôn rồi lợp ngói. Khi lửa bùng phát trên mái kết hợp với gió hút qua cửa tháp khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu xém cả phần tháp. Lúc đó, giáo dân chỉ biết khóc và cầu nguyện.

Giáo dân chỉ biết nhìn thánh đường trong xót xa.

Trước mất mát lớn, giáo dân địa phương bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng lòng của bà con trong xứ cũng như sự chung tay hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để sớm dựng lại ngôi thánh đường.

Trước đó, vào tối 20/8, ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà thờ chính tòa thuộc giáo xứ Áng Sơn (phố Đại Sơn, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc lên từ mái nhà thờ, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ phần mái.

Hàng trăm giáo dân kéo đến theo dõi sự việc. Ảnh: Trần Nghị

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Ninh Bình) đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân dập lửa.

Nhiều vật dụng cháy xém, hư hỏng. Ảnh: Trần Nghị

Sau khoảng 1 giờ 30 phút, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy hỏa hoạn đã thiêu trụi toàn bộ phần mái cùng nhiều vật dụng bên trong nhà thờ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Phần mái tôn bị cháy xém, gỗ bị thiêu rụi. Ảnh: Trần Nghị

Được biết, nhà thờ giáo xứ Áng Sơn được xây dựng năm 1996 trên diện tích khuôn viên rộng 10.000m², là nơi sinh hoạt tâm linh của khoảng 2.000 giáo dân.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, giáo dân lúc đó chỉ biết khóc và cầu nguyện. Ảnh: Trần Nghị

Giáo dân mong muốn nhận được sự đồng lòng của bà con trong xứ cũng như sự chung tay hỗ trợ để xây dựng lại thánh đường. Ảnh: Giáo xứ Áng Sơn

Sau hơn 1 giờ 30 phút, đám cháy mới được khống chế và dập tắt nhưng đã thiêu rụi toàn bộ phần mái. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Một phần của tháp và một ít mái ngói lợp phía ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi đám cháy.