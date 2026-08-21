Hà Nội: Làm rõ vụ cháu bé 2 tuổi bị cô giáo đưa vào góc khuất, tát vào mặt

UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) vừa báo cáo thành phố sự việc bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường.

Theo đó, ngày 19/8/2026, UBND phường Thanh Liệt nhận được thông tin từ Công an Phường về việc anh L.V.V. (SN 1987, trú tại Chung cư BCC1) có đơn trình báo con gái anh là cháu L.H.M.C (SN 2024), bị cô giáo bạo hành ở lớp Mầm non độc lập “Bay cao ước mơ” có địa chỉ tại Số 1, Ngõ 66B Triều Khúc, phường Thanh Liệt.

Sau khi nhận được thông tin, UBND phường Thanh Liệt đã chỉ đạo Công an Phường và phòng Văn hóa Xã hội khẩn trương xác minh, làm rõ các thông tin trong đơn trình báo, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật đồng thời thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ quyền trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND Thành phố.

Cô giáo bế trẻ vào góc khuất camera. Ảnh: NVCC

Ngay trong ngày 19/8/2026, Công an phường Thanh Liệt đã tiến hành xử lý tin báo, mời các bên có liên quan đến trụ sở Công an phường để làm việc, xác minh vụ việc. Căn cứ báo cáo của Công an Phường, kết quả xác minh cụ thể như sau:

Khoảng 8 giờ 18 phút ngày 19/8/2026, tại lớp học cháu C. có quấy khóc nên chị P.T.T.B. – SN 1992, trú tại tỉnh Phú Thọ là cô giáo của lớp mầm non độc lập đã bế cháu đưa đến khu vực cột trụ của phòng học và dùng tay tát 3 cái vào vùng mặt của cháu C. rồi bế cháu vào ghế ngồi và tiếp tục làm việc. Đến giờ ngủ trưa, cháu C. ngủ được một lúc rồi tỉnh dậy và khóc to, chị B. đang nằm cạnh đó ngồi dậy kéo giường của cháu C. lại gần dùng tay đánh 2 cái vào chân cháu nhưng cháu C. vẫn khóc, chị B. đã nằm xuống ôm ghì cháu C. vào ngực của mình, một lúc sau cháu C. ngủ lại.

Ngày 20/8/2026, Công an Phường Thanh Liệt đã cùng với gia đình anh L.V.V đưa cháu C. đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kết quả xác định: Cháu Châu bị bầm tím trong niêm mạc miệng lợi vùng răng hàm trên bên phải, ngoài ra không còn tổn thương nào khác, hiện nay sức khỏe của cháu ổn định.

Sau khi có kết quả xác minh và xử lý ban đầu, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường tiếp tục tập trung điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em theo đúng quy định của Pháp luật. Đồng thời yêu cầu phòng Văn hóa Xã hội khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ, trợ giúp trẻ em bị bạo hành theo quy định pháp luật.