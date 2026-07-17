Pakistan lo rơi vào vòng xoáy chiến tranh Mỹ - Iran sau cú đánh của Houthi

Hình ảnh từ video phát trên đài truyền hình Al-Masirah cho thấy vụ nổ tại sân bay quốc tế Sanaa ngày 13/7. (Nguồn: AP)

Pakistan - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và đang đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran – đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Ả-rập Xê-út năm 2025. Hàng nghìn binh sĩ cùng 1 phi đội máy bay chiến đấu Pakistan đang được triển khai tại vương quốc này.

Đầu năm nay, Pakistan bày tỏ tức giận khi Iran phóng tên lửa vào Ả-rập Xê-út . Tuy nhiên, các nhà phân tích và quan chức khu vực cho biết, đợt tấn công của Houthi vào Ả-rập Xê-út trong tuần này khiến Islamabad cực kỳ thất vọng với Iran.

Houthi phóng tên lửa vào Ả-rập Xê-út sau khi cáo buộc Riyadh ném bom sân bay mà lực lượng này kiểm soát. Vụ tấn công xuyên biên giới đã phá vỡ lệnh ngừng bắn kéo dài 4 năm qua, dù đến nay mới chỉ dừng ở 1 vụ việc.

“Một số lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao nhất của chúng tôi đã truyền đạt tới Iran rằng, các cuộc tấn công nhằm vào Ả-rập Xê-út cũng là tấn công vào Pakistan. Đó là lằn ranh đỏ của chúng tôi”, một quan chức Pakistan nói với Reuters.

“Pakistan không lường trước được căng thẳng lại leo thang nhanh như vậy”, ông Muhammad Amir Rana, chuyên gia phân tích an ninh Pakistan, nhận định.

Pakistan đang lo rằng việc Houthi tham gia xung đột dễ khiến Pakistan bị kéo vào chiến sự. Hai quan chức Pakistan cho biết, binh sĩ nước này đang được triển khai gần khu vực biên giới Ả-rập Xê-út - Yemen, khiến họ đối mặt với rủi ro trực tiếp hơn.

Islamabad cũng lo ngại nếu Houthi leo thang, tuyến vận tải qua biển Đỏ - huyết mạch thương mại quan trọng của Pakistan và nhiều quốc gia khác – có thể bị gián đoạn. Xung đột lan rộng tại đây sẽ khó kiểm soát hơn và có thể đe doạ các lợi ích của Ả-rập Xê-út, buộc Pakistan phải can thiệp quân sự theo các điều khoản trong hiệp ước phòng thủ chung.

Tướng nghỉ hưu Ghulam Mustafa nói rằng, hiện tại “các lãnh đạo cấp cao của Pakistan vẫn đang nỗ lực xoa dịu tất cả các bên liên quan”. Tuy nhiên, ông cảnh báo điều này có thể thay đổi “nếu Houthi mở rộng tấn công vào lãnh thổ Ả-rập Xê-út”.

Theo 2 quan chức Pakistan, căng thẳng gần đây khiến chuyến thăm của 1 phái đoàn Iran tới Islamabad bị hoãn. Phái đoàn do Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni dẫn đầu đã đến Islamabad muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch, vào hôm 15/7.

Trong cuộc họp báo ngày 16/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi kêu gọi “tất cả các bên kiềm chế tối đa”, đồng thời nhấn mạnh rằng “không có giải pháp nào thay thế được đối thoại, tiếp xúc và ngoại giao bền bỉ”.

Khi Pakistan đang nỗ lực nâng cao vai trò của họ trong khu vực, giới phân tích cho rằng nước này cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn.

Khi hiệp ước phòng thủ giữa Pakistan và Ả-rập Xê-út được công bố vào tháng 9 năm ngoái, nhiều người coi đây là dấu hiệu cho thấy các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh ngày càng nghi ngờ vai trò bảo đảm an ninh của Mỹ, vì thế phải tìm đến Pakistan và một số nước khác để thay thế.

Tuy nhiên, Pakistan phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung dầu khí từ Trung Đông. Căng thẳng quanh eo biển Hormuz đã làm gián đoạn các tuyến cung ứng của nước này, buộc chính phủ phải áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp như yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa sớm để ngăn nguy cơ thiếu nhiên liệu.

Trong tuần này, Pakistan dường như chưa bao giờ tiến gần đến việc phải lựa chọn đứng về một bên như vậy.

“Điều có lợi nhất cho tất cả là cuộc chiến sớm chấm dứt. Nhưng nếu Ả-rập Xê-út yêu cầu chúng tôi hỗ trợ, chúng tôi sẽ sát cánh cùng họ và không có gì phải nghi ngờ điều đó”, một nguồn tin Pakistan cho biết.