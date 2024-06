Phó Tổng thống Brazil: Việt Nam là đối tác ưu tiên của Brazil

Đại sứ Bùi Văn Nghị (giữa) tại cuộc làm việc với Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Bùi Văn Nghị chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đến Phó Tổng Thống, Bộ trưởng Geraldo Alckmin. Đồng thời, Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng, cùng với quan hệ chính trị -ngoại giao tốt đẹp, hợp tác về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Brazil tiếp tục phát triển khi kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Brazil chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Hiện nay, Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ Latinh và đứng thứ hai tại châu Mỹ, sau Mỹ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác hàng đầu của Brazil trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng cho biết, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2023, trao đổi thương mại Việt Nam - Brazil vượt 7,11 tỷ USD, trong đó Việt Nam nhập khẩu hàng hóa trị giá 4,7 tỷ USD và xuất khẩu hơn 2,4 tỷ USD và trong tháng 5/2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Brazil đạt 236,2 triệu USD, tăng 4,84% so với tháng trước đó nhưng giảm 2,41% so với tháng cùng kỳ năm 2023; tính riêng năm tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này ghi nhận mức tăng nhẹ so với 5 tháng đầu năm 2023 là 1,48%, đạt 1,14 tỷ USD.

Đại sứ Bùi Văn Nghị đánh giá cao công nghệ hàng không của Brazil, trong đó có các máy bay thân hẹp do hãng Embraer sản xuất, phù hợp với nhu cầu phát triển vận tải hàng không và du lịch của Việt Nam.

Phó Tổng thống, Bộ trưởng Geraldo Alckmin đánh giá cao và bày tỏ sự ấn tượng với tốc độ tăng trưởng của Việt Nam, tỉ lệ thất nghiệp thấp, tiềm năng phát triển du lịch, và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể, tính đến tháng 5/2024, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đàm phán tổng cộng 19 Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA), trong đó 16 FTA đã ký kết và thực thi và 03 FTA đang đàm phán.

Phó Tổng thống, Bộ trưởng Geraldo Alckmin đánh giá Việt Nam là đối tác ưu tiên của Brazil bên cạnh thị trường Trung Quốc tại khu vực châu Á. Hiện nay, Brazil đang rất quan tâm thúc đẩy lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn và năng lượng sạch tái tạo. Ông Geraldo Alckmin cho rằng Việt Nam hiện nay đang là điểm đến hấp dẫn về kinh tế, thương mại và du lịch cũng như việc kết nối các chuỗi cung ứng, sản xuất chất bán dẫn, logistics.

