Ukraine tấn công căn cứ không quân Nga, phá hủy máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tập kích diễn ra vào đêm 28/8, do các đơn vị thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện. "Các máy bay chiến đấu Alpha của SBU tại thành phố Engels của Nga đã tấn công một máy bay chở tên lửa Tu-95MS", ông Zelensky nói.

Máy bay ném bom Tu-95MS bị hư hại tại căn cứ không quân Engels-2, ngày 28/8. (Ảnh: AviVector)

Vụ tập kích mới nhất diễn ra khoảng 6 tuần sau cuộc tấn công trước đó vào ngày 16/7, khi máy bay không người lái (UAV) Ukraine tấn công một chiếc Tu-95MS tại chính căn cứ Engels-2.

Hình ảnh vệ tinh sau đó cho thấy phần đuôi của chiếc máy bay bị phá hủy nghiêm trọng, khiến nó không còn khả năng sửa chữa.

Với cuộc tấn công mới, Alpha của SBU được cho là đã lần thứ hai trong thời gian ngắn nhắm vào máy bay ném bom chiến lược tại căn cứ này. Theo Militarnyi, người dân địa phương cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ trong đêm xảy ra cuộc tập kích và chứng kiến số lượng lớn máy bay không người lái hoạt động trên khu vực.

Hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích nguồn mở xem xét cũng cho thấy chiếc Tu-95MS bị tấn công lần này chịu thiệt hại đáng kể ở phần cánh phải.

Đáng chú ý, chiếc máy bay bị đánh trúng mới nằm gần chiếc Tu-95MS từng bị hư hại trong cuộc tập kích hồi tháng 7. Phần đuôi bị xé toạc của chiếc máy bay trước vẫn có thể nhìn thấy rõ trên ảnh vệ tinh.

Căn cứ Engels-2 giữ vai trò quan trọng trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Nga. Đây là nơi đóng quân của các phi đội Tu-95MS và Tu-160, hai loại máy bay thường xuyên được Nga sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine.

Các máy bay tại đây thường phóng tên lửa hành trình Kh-101 vào các mục tiêu ở Ukraine.

Không chỉ là nơi triển khai máy bay ném bom, Engels-2 còn có các cơ sở phục vụ việc lưu trữ đạn dược, nhiên liệu và bảo dưỡng, duy trì khả năng hoạt động của những máy bay chiến lược này.