Phát hiện vũ khí laser trên tàu chiến Trung Quốc: Uy lực vượt trội so với Mỹ?

Hiện chỉ có duy nhất một tàu đổ bộ Type-071 của hải quân Trung Quốc được cho là lắp thử nghiệm vũ khí laser LY-1. Ảnh: Army Recognition.

Tạp chí Công nghiệp Khoa học và Công nghệ Vũ khí Trung Quốc (Ordnance Industry Science Technology) gần đây cho biết, hệ thống vũ khí năng lượng định hướng LY-1 (Liaoyuan-1) được thiết kế như lớp phòng thủ cuối cùng trên tàu chiến nhằm đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái. Loại vũ khí laser này lần đầu được Trung Quốc giới thiệu trong lễ duyệt binh ngày 3/9 tại Bắc Kinh.

Theo tiết lộ mới, LY-1 có công suất từ 180 đến 250 kilowatt và sử dụng khẩu độ chùm tia lớn hơn so với các hệ thống laser Helios mà Mỹ từng công bố. Tuy nhiên, tạp chí Trung Quốc không tiết lộ chi tiết về các cuộc thử nghiệm, nên hiệu quả thực tế, khả năng điều khiển chùm tia và làm mát trong môi trường thực tế vẫn chưa được kiểm chứng.

Cấu hình và thiết kế

Hình ảnh tại lễ duyệt binh cho thấy hệ thống vũ khí laser LY-1 xuất hiện dưới dạng cấu trúc kín, có cửa tròn lớn phía trước để phát chùm tia, hai bên bố trí nhiều ống cảm biến quang–hồng ngoại dùng cho việc phát hiện và bám bắt mục tiêu. Một module hình chữ nhật bên sườn được cho là chứa hệ thống điều khiển hỏa lực và thiết bị tản nhiệt.

Hệ thống cũng từng được gắn trên khung xe bọc thép 8x8, cho thấy có phiên bản dùng trên bộ để bảo vệ các căn cứ hoặc kho hậu cần. Đáng chú ý, giới quan sát đã phát hiện một hệ thống có vẻ ngoài tương tự trên tàu đổ bộ lớp Type 071, dấu hiệu hải quân Trung Quốc đang thử nghiệm LY-1 cho tàu chiến. Đây là tàu chiến duy nhất của Trung Quốc cho đến nay được lắp đặt vũ khí laser.

Ba yếu tố thể hiện vượt trội so với vũ khí laser của Mỹ

Tạp chí Trung Quốc cho rằng LY-1 có ưu thế về hiệu năng so với các hệ thống laser hiện có của Mỹ, dựa trên ba điểm chính:

* Công suất cao hơn, trong dải 180–250 kW, vượt qua mức 60–150 kW của hệ thống laser HELIOS mà Mỹ thử nghiệm trên các tàu khu trục.

* Khẩu độ quang học lớn hơn, giúp tăng chất lượng chùm tia và hiệu quả tiêu diệt ở cự ly xa hơn.

* Không gian bên trong rộng, cho phép bổ sung thêm các module trong tương lai để nâng công suất.

Tuy nhiên, theo đánh giá của tạp chí quân sự Army Recognition, vũ khí laser Mỹ vẫn có lợi thế ở chỗ đã được thử nghiệm nhiều lần trong thực tế và công khai kết quả. Ngược lại, Trung Quốc mới chỉ giới thiệu thông số và trình diễn hạn chế, chưa có bằng chứng về các cuộc thử nghiệm hàng loạt.

Vai trò của vũ khí laser LY-1

LY-1 được Trung Quốc giới thiệu trong lễ duyệt binh vào ngày 3/9/2025. Ảnh: CCTV.

Theo tạp chí Army Recognition, hệ thống LY-1 được Trung Quốc thiết kế cho vai trò phòng thủ cự ly gần trên tàu chiến. Chùm tia laser trước hết sẽ làm nhiễu hoặc phá hỏng cảm biến của tên lửa tấn công. Khi có đủ công suất và điều kiện thời tiết thuận lợi, nó có thể đốt nóng các bộ phận nhạy cảm như anten, mũi radar hay bề mặt điều khiển của mục tiêu.

Quá trình chuyển từ mục tiêu này sang mục tiêu khác diễn ra rất nhanh, phụ thuộc vào tốc độ quay của cấu trúc và hệ thống điều khiển hỏa lực. Trong tình huống bị tấn công áp đảo bằng máy bay không người lái, vũ khí laser giúp tàu chiến tiết kiệm tên lửa đánh chặn đắt tiền và giảm áp lực cho các bệ phóng tên lửa thẳng đứng (VLS).

Dù vậy, vũ khí laser vẫn có hạn chế: chùm tia giảm hiệu quả trong môi trường ẩm, mưa, khói hoặc sương, còn hệ thống quang học cần được bảo vệ kỹ trước hơi nước biển. Nhìn chung, hiệu quả thực tế của LY-1 sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố cốt lõi: chuỗi cấp điện và làm mát, chất lượng chùm tia với hệ thống quang học thích nghi, và khả năng chịu đựng trong môi trường hàng hải.

Theo nhận định, Trung Quốc hướng đến việc triển khai LY-1 trong các nhóm tác chiến hoạt động tại Biển Đông và Tây Thái Bình Dương, nơi thường xuyên đối mặt với UAV trinh sát và tên lửa hành trình bay thấp.

LY-1 được Trung Quốc thiết kế để phối hợp với tên lửa phòng không tầm gần HQ-10A, tạo thành lớp bảo vệ cuối cùng quanh thân tàu. Phiên bản trên bộ cũng có thể bảo vệ căn cứ, kho đạn và cầu vận tải hậu cần.

Tuy nhiên, lợi thế của hệ thống chỉ phát huy tối đa nếu được kết hợp với mạng cảm biến hợp nhất, quy trình xác định mục tiêu rõ ràng và huấn luyện kỹ lưỡng về quản lý nhiệt độ.

Câu hỏi lớn nhất là liệu vũ khí laser LY-1 với các thông số mà tạp chí Trung Quốc công bố có thể vận hành ổn định trên thực tế hay không. Nếu hải quân nước này tiếp tục trang bị hàng loạt cho tàu Type 071 và tổ chức các cuộc bắn thử trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, LY-1 có thể trở thành lớp phòng thủ tầm gần đáng tin cậy, tạp chí Army Recognition nhận định.