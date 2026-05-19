Phát hiện đường hầm khổng lồ bên dưới Jerusalem - Israel

Theo Cơ quan Cổ vật Israel, một đường hầm khổng lồ và ngoằn ngoèo đã được phát hiện bên dưới khu vực Kibbutz Ramat Rachel của TP Jerusalem một cách tình cờ trong quá trình thăm dò trước khi xây dựng một khu dân cư mới, một quy trình thường thấy ở các vùng đất lịch sử.

“Chúng tôi đang khai quật một khu vực có vẻ khá bình thường và lộ thiên thì bất ngờ phát hiện ra một hang động tự nhiên. Điều khiến chúng tôi kinh ngạc là, khi tiếp tục khai quật, hang động này phát triển thành một đường hầm dài" - các nhà khảo cổ dẫn đầu cuộc khai quật Sivan Mizrahi và Zinovi Matzkevich nói với Heritage Daily.

Bên trong đường hầm bí ẩn bên dưới TP Jerusalem - Israel - Ảnh: CƠ QUAN CỔ VẬT ISRAEL

Tại nơi đường hầm nhân tạo bắt đầu có một cầu thang dẫn xuống và một lối vào được chạm khắc. Các đoạn đường hầm bên trong có độ cao lên đến 5m, rộng 3m. Các nhà khảo cổ vẫn chưa đến được điểm cuối của đường hầm vì gặp phải nhiều đoạn tắc nghẽn và ngoằn ngoèo.

Họ cho rằng nó đã được xây dựng hàng thế kỷ, thậm chí là hàng thiên niên kỷ trước, và là một dự án tiêu tốn nhiều nguồn lực.

Các giả thuyết ban đầu cho rằng nó có thể là một hệ thống dẫn nước cổ đại nhằm tiếp cận các mạch nước ngầm.

Ý tưởng này sau đó đã bị bác bỏ vì các bức tường đường hầm thiếu lớp vữa trát thường thấy trong các công trình dẫn nước cổ đại. Các cuộc khảo sát địa chất cũng cho thấy không có nguồn nước ngầm nào được biết đến trong khu vực, hay bằng chứng về hoạt động của nước trong đường hầm.

Các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét khả năng công trình này phục vụ mục đích nông nghiệp, nhưng quy mô của công trình khai quật cũng như việc vắng bóng các công trình liên quan đến nông nghiệp khác quanh đó cũng khiến điều này khó khả thi.

Giả thuyết hàng đầu hiện nay cho rằng đường hầm này được xây dựng để tiếp cận lớp đá gốc bên dưới khu vực, thích hợp cho việc khai thác đá xây dựng hoặc khai thác các vật liệu dùng trong sản xuất vôi.

Những bằng chứng ủng hộ giả thuyết này là các giếng thông gió được khoét trên trần và các mảnh vụn đá màu nhạt được tìm thấy dọc theo sàn đường hầm.

Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng. Các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm thêm bằng chứng để kiểm chứng giả thuyết nói trên cũng như xác định niên đại cụ thể của công trình.

Trong tương lai, đường hầm ngoạn mục này sẽ là một phần của một công viên khảo cổ.